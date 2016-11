Garrido le recuerda a Copete, pasado político

“Copete Zapot fue aliada de FHB y su ex pareja fue el candidato de chocolate con quien compitió Alemán”: Garrido

Agencias / Xalapa, Ver.—El Diputado Independiente y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Francisco Garrido Sánchez, le recordó a la diputada electa, Jazmín Copete Zapot, que en su momento fue aliada del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán y que su pareja “o ex pareja sentimental fue el candidato de chocolate de Miguel Alemán”.

Lo anterior en relación a la advertencia de la legisladora perredista de que presentaría denuncia en contra de los actuales diputados que aprobaron las cuentas públicas del gobierno de Javier Duarte.

En ese sentido, Garrido Sánchez, precisó “que el tiempo purifica a las personas, porque habrá que tener un poco de memoria histórica donde la misma diputada electa Jazmín Copete Zapot, fue aliada de Fidel Herrera y su pareja o ex pareja sentimental fue el candidato de chocolate de Miguel Alemán, con quien compitió. Si no tenemos memoria histórica denunciémonos todos.”

Por lo que dijo no tener temor a ningún tipo de denuncia “nosotros no tenemos temor, nosotros hicimos un trabajo en una comisión que es la de Vigilancia, que es la más grande que ha tenido esta legislatura que comprende todas las fuerzas políticas que estuvimos representadas, por lo tanto, por no decir, todos, las cuentas públicas, excepto la primer cuenta pública, todas las demás fueron aprobadas por la representación de todos los partidos políticos.”

