Después que vino a San Andrés Tuxtla, para su registro como precandidato a la presidencia municipal de Catemaco, el profesor Tomás Ortiz Betaza llegando a la turística ciudad Catemaco, fue recibido por cientos de personas para saludarlo y darle el apoyo para que sea un hombre dispuesto a ayudar a los catemaqueños, y entre la multitud expresó con voz franca y responsable: “Ya estoy registrado ante el OPLE en San Andrés Tuxtla, de aquí en adelante estudiaré los proyectos que requiere la ciudad y el Municipio…

“Tengo 38 años de edad, tengo el deseo de servir a Catemaco y llevarlo a un lugar importante en el turismo; hacer del municipio un lugar trabajador, ¡ya basta de mentiras!… Vamos a cumplir lo que se diga, vamos a dar todo para que los catemaqueños tengan una autoridad que responderá hoy y siempre”. Con esas palabras se echó a la bolsa a los catemaqueños, quienes gritaron: “¡Este es el hombre que queremos!”.

El ingeniero Josué Ceja Espejo, atiende el módulo de información que se estableció en carretera federal para dar a conocer que, “atenderemos los reclamos de quienes llegan a la ciudad, vamos a trabajar hasta el 8 de enero del 2017, porque son miles de turistas que están arribando a la ciudad para conocer los rincones de San Andrés Tuxtla, llámese el mar, laguna, y la Cascada del Salto de Eyipantla…

“Por lo que hemos platicado que no se abuse con los hospedajes y en los restaurantes que los precios sean accesibles para que demos buena impresión al turista; por eso tenemos el módulo para atender a los que siguen llegando a esta ciudad”.

“No tengo prisa, tengo calma”, fueron los señalamientos del arquitecto Diego Suarez Tapia a quien se le preguntó si algunos de los precandidatos lo tiene en la mira para que integre algún gabinete municipal del 2018 – 2021, manifestando: “Mira todos son mis amigos, ellos me han mencionado que si logran el triunfo me integran a su plantilla de colaboradores, por lo que te digo, no tengo prisa no corro por alcanzar algunas nominaciones…

“Yo agradezco que me tengan en cuenta y con gusto colaboraré”.

El arquitecto Diego Suarez Tapia, está tomando un curso de administración pública por si acaso es llamado para una dependencia municipal sobre obras, tiene ese estudio como estandarte de su persona que quiere diseñar nuevos proyectos en el Municipio… Al tiempo.

Al platicar con un empleado de la Administración de Correos en esta ciudad, señalo que están despidiendo a muchos trabajadores para ahorrar dinero; “aquí en San Andrés Tuxtla, ya está uno dado de baja…

“No sabemos cuántos darán de baja, estamos en la espera que nos dicen; ya en el sur, son varios compañeros que fueron despedidos con sus respectivas liquidaciones y les levantaron sus motocicletas…

“Aquí en San Andrés Tuxtla, estamos en la espera que nos dicen… El administrador nos dará la noticia ¿qué novedades habrá más adelante?… Mientras seguimos trabajando como es costumbre, el correo en la ciudad tiene bastante movimiento, porque se atiende la correspondencia de Teléfonos de México que muchísimas por los usuarios que hay en la ciudad. Esperemos que sucede más adelante”. Nos comentó el amigo.