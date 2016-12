Yunes ganó, gracias al hartazgo

Rosendo, III Informe de Gobierno

Topotilandía, ¿secuestrado?

Política ajena, política en pena… Una estricta justicia social, no es la mejor política porque siempre nos quedamos ‘embarrados’ y con el río lejos, lo que ha caracterizado la desmitificación de las formas que se dan, no por accidente y circunstancias sino en tiempos desasosegados, fruto de un propósito fallido. El viejo manual político ya no sirve, es polilla, moho, apesta; es terrible consecuencia en la que no se puede seguir reincidiendo por error.

Visión de un ‘Profeta Transterrado’, la derrota electoral del PRI aún permea prejuiciosos olores que más allá del hecho consumado, es el perjuicio que se hizo al Sistema, al propio PRI y a la credibilidad de la militancia. Todo como resultado de una suma de inexactitudes, lectura equivocada de un grupo de ‘Duros’, que tiene como rehén al PRI, en el Estado ante el candor o mala fe de una cúpula con doctorado en reedición de viejas prácticas como el tráfico de influencias, reparto de posiciones, asignaciones de candidaturas, y esa antigua, ya de conflicto de intereses, que solo han beneficiado a políticos de oficio, tránsfugas, trapecistas y recomendados, quienes corruptamente se han apechugado las riendas del parque jurásico priista, sin entender que el partido necesita un cambio profundo.

Definitivamente, lo que ahora se ve como síntomas de artritis o arteriosclerosis, podría derivar en una agonía profunda, por lo que requiere una cirugía mayor; el partido debe aprovechar la coyuntura para acordar una Reforma mejor, para dar claridad a sus procedimientos internos.

Lo decía César y bien: “Yunes Linares es un político de tiempo completo, su proyecto lo logra definir, sorteando obstáculos con imaginación y tenacidad; no fue el PAN ni el PRD, la fuerza para que lograra su objetivo, fueron tamaños h… que expuso, conociendo las artimañas priistas supo capear el temporal, y los veracruzanos hartos de tanta impunidad, inseguridad, corrupción, arrogancia, soberbia, optaron por la alternancia”.

Para el partido, hasta hace algunos ayeres oficial, la lectura fue grave.

Se le atravesó el Waterloo del 5 de Junio; aunque no está del todo moribundo su permanencia en el escenario político estatal, depende de su capacidad de transformación y la de desechar ingratos, que al ver el desastre que ocasionaron al lado de su compadre Duarte y al ver que el gozo se les iba al pozo, porque el barco se hundía, igual que los ratones, optaron por la cobarde huida. ¡Ingratos!

La grandeza de un municipio, como San Andrés Tuxtla, empieza en la honradez de sus funcionarios municipales. Transparencia en el quehacer público, seriedad y un ejercicio responsable en la encomienda y porque ante las exigencias sociales, los hechos han sido la respuesta.

Transparente III Informe de Gobierno Municipal del ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, cuya inversión histórica de 542 millones de pesos, en tres años de administración municipal, en obra pública a favor de sus paisanos, hablan de la realización de una labor seria, honesta y responsable en favor de mejorar la calidad de vida de los habitantes de su pueblo, cuyas obras y acciones así lo demuestran a lo cual expresó: “…Caminemos en la unidad, respetando las diferencias, para seguir sirviendo a nuestro querido San Andrés Tuxtla, obteniendo ayuda donde se pueda en beneficio de la población… Unidos construyamos lo que el Estado merece, con solidaridad y sin sectarismos, conforme al tamaño de la responsabilidad y compromiso con el pueblo”.

El deber más importante de un político se encuentra en la lealtad de sus convicciones y deseos de servir con responsabilidad a su pueblo, ya que el mejoramiento humano viene de adentro hacia afuera.

Un aproximado de 1 mil 900 catemaqueños asistieron a la gran posada navideña, que organizara el pasado 16 de diciembre frente a la plazuela Koniapan, el grupo de jóvenes de la asociación civil ‘Juntos Hacemos Catemaco’, que preside la gentil licenciada Julia Hernández Ortiz.

Los asistentes disfrutaron en sana paz y armonía de la actuación del comediante Roberto del Llano; mientras degustaban ricos tamales, café, té, ponche de frutas, y de la rifa gratis de una motocicleta ‘nuevecita de paquete’, la cual, con el boleto número 2282, fue entregada a la joven madre de tres pequeños y que responde al nombre de Araceli Sánchez Barradas, cerrando con el popular amenizado por los grupos Tropical Garra Musical y Sonido River’s.

¡Ojo! En el umbral de futuro luminoso Topotilandia aislada, sólo a los malandrines conviene; aquellos que mediante cacicazgos políticos creen que pueden seguir heredando el poder municipal a familiares e incondicionales , y solo han sido factores de administraciones municipales grises, alejadas a la realidad, alejadas del pueblo, ajenas a sus anhelos y problemas.

¡Ya basta! del arrasamiento de la intolerancia política que por negligencia y corrupción municipal, tienen a Topotilandia en crisis; momentos que no se vale, estén viviendo los catemaqueños que ya no aceptan la racionalidad parcelada y ciega, ni las coartadas para fingirse inocente.

¡Ya Basta de enanos y fantoches tingoliches, cuijas y zapos de cuello blanco!… Los catemaqueños están desilusionados por un régimen municipal que no ha sido capaz de dar alternativas propias para resolver la crisis imperante, se impacientan y mientras… Crecen en Topotilandia la inseguridad, el desempleo, la miseria, el hambre, los vicios, el descontento social, creados a conveniencia política por depredadores de la Fe y confianza de los catemaqueños.

¡Ya basta! Y esta imprecación abarca por sí sola, escenarios de inconformidad social, muy vastos donde rechazan la imposición de improvisados aspirante a la alcaldía municipal, donde aún no existe topete gordo que llene ese plato. Topotilandia no está compuesta por menores de edad, ni por oligofrénicos, políticamente hablando.