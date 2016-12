 Caímos en la trampa

Hace unos días, Denise Dresser twitteó: “Pregunta del día: Y mientras Duarte hacía todo esto ¿el gobierno de @EPN no lo sabía o cerraba los ojos?” Dresser compartió en una gráfica titulada “Los número de Javier Duarte”, lo siguiente: “35 mil mdp en presuntas irregularidades detectadas por la ASF; 53 denuncias en la PGR por Cuenta Pública de 2013; 100 mil mdp calcula la oposición en deuda; 1600 personas desaparecidas; 17 periodistas asesinados; 2,500 homicidios dolosos; 40 asesinatos (promedio mensual); red de cercanos por evasión: 30 mil mdp monto en el último año, 6 compañías, 34 empresas fantasmas; al menos 30 personas indagadas, entre ellas: esposa, cuñada, hermano, un amigo; tres ex colaboradores: tesorero, Secretario del Trabajo, Jefe de la policía”.

Y aún hay más, aunque ya lo sepamos, conviene no olvidar: “Enero 2012: le interceptan en Toluca avión con 25 millones de pesos; abril 2015: Yunes lo denuncia ante Fiscalía por lavado de 3 mil mdp; noviembre 2015: reduce 250 mdp del presupuesto de la UV; julio 2016: aprueban Ley contra el aborto; PGR presenta acción de anticonstitucional contra “leyes a modo”; admite compra de acción en club deportivo de Houston; presenta su 3de3 que rechaza IMCO y Transparencia Mexicana”.

Claro está, más lo que se acumule. Mientras, el gobierno sigue cerrando los ojos, o se hace de la vista gorda, o quiere tapar al sol con un solo dedo o, de plano, nos están agarrando de pendejos. Recuerdo aquella música infantil: “Tengo, tengo, tengo./ Tú no tienes nada./ Tengo tres ovejas en una cabaña./ Una me da leche,/ otra me da lana,/ y otra me mantiene/ toda la semana./ (…) Tengo, tengo, tengo./ Tú no tienes nada./ Tengo tres ovejas en una cabaña”. Actualícenla en las voces de Javier Duarte de Ochoa y compañía…

Los días y los temas

Mi tocayo Arturo Pérez-Reverte fue claro y preciso: “No es una guerra contra el narco, es una guerra contra una parte del narco para beneficiar a otra parte del narco. Y esa guerra no podía ser nunca una guerra limpia, es una guerra tramposa y, por supuesto, no consiguió ningún objetivo, más que acabar con unos narcos y beneficiar a otros. En México, nunca se ha luchado de verdad contra el narco”.

Luego afirmó: “No estoy capacitado para hacer predicciones. Lo que no me gusta es su presente. Se le fue de las manos eso a México, y los culpables fueron los gobiernos. Desde Salinas hasta aquí: no jugaron limpio con lo del narco. Nos engañaron a todos, a mexicanos y no mexicanos. No están luchando contra los narcos, están luchando contra los narcos que no eran sus amigos, y están ayudando a esos amigos narcos a deshacerse de los otros narcos”. (Revista R, Reforma, 11-12-16) ¿O nadie lo sabía?

De cinismo y anexas

Tenemos nueva integración de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), con Jorge Morales Vázquez como Secretario Ejecutivo. Ta güeno pues, pero no se quien dijo que “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”.

Demos el beneficio de la duda, y feliz navidad y próspero (¿?) año 2017 “en un México que los políticos se empeñan en truncar al elevar sus propios sueldos y sus mal habidas prebendas (ahí están los Padrés, los Duarte y los desmedidos sueldos de jueces, diputados y senadores) por encima de la educación, la ciencia, la salud, la cultura de nuestro país, cuya máxima cualidad es la del aguante”, dijera Elena Poniatowska.