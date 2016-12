Propone gobernador Miguel Ángel Yunes Linares incluir un artículo transitorio para permitir en un plazo de 90 días redistribuir el gasto, dado que el actual presupuesto tiene un desfase de más de 20 mil millones de pesos.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, recibieron al gobernador constitucional del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, quien propuso a esta soberanía ajustes al Presupuesto de Egresos 2017 a fin de alinearlo a las disposiciones del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) dado que la actual propuesta tiene un desequilibrio financiero por más de 20 mil millones de pesos (mdp).

En un diálogo institucional entre poderes, el Ejecutivo estatal explicó que el actual Presupuesto de Egresos para 2017 no alcanzaría para cubrir las obligaciones financieras, resultado de un desorden administrativo. Indicó que la nómina del Gobierno está excedida y que abarca un 46 por ciento del total del presupuesto.

Dijo que su Gobierno no utilizará la práctica mal sana denominada “licuadora” que significa mezclar en un solo fondo recursos de servicios personales, aun cuando estén etiquetados para obra pública.

En las líneas de acción de su mandato está transparentar y aplicar con honestidad los recursos públicos y para ello –anunció- propondrá una Ley contra la Corrupción que sea conforme a lineamientos del Instituto de Transparencia y del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).

Agregó que realizará un drástico ajuste al gasto corriente sin afectar programas sociales, entre ellos están la de evitar gastos suntuarios como el uso de aeronaves, que se mantendrán solamente para tareas específicas de seguridad pública y protección civil. Habló sobre la posibilidad de vender las aeronaves del Gobierno del Estado.

También el reestructurar y refinanciar la deuda pública para mandarla a largo plazo. Agregó que de continuar pagando más de 6 mil mdp por servicio de deuda pública el Gobierno no tendría recursos para pagar y cumplir con sus responsabilidades en los próximos años. Además de acelerar el proceso de recuperación de bienes sustraídos.

A las diputadas y diputados planteó la posibilidad de permitir al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) enviar un Alcance al Presupuesto de Egresos 2017 donde se establezca el techo de gasto para equilibrar el presupuesto de Egresos a la situación real del Estado.

A través de un artículo transitorio permitir que el Gobierno del Estado, en un plazo no mayor a 90 días hacer la reingeniería sobre el gasto que se aplicaría en 2017, “buscamos en tres meses lograr el equilibrio de las finanzas”.

Ronda de preguntas y respuestas

A la pregunta de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) María del Rosario Guzmán Avilés sobre la consideración de suprimir organismos públicos descentralizados (OPD), como medida para reducción del gasto y alguna acción para incrementar recaudación de ingresos propios, el gobernador respondió que analiza suprimir OPD y Fideicomisos que no tienen tareas sustantivas, así como regular la actuación de otros en diversas dependencias.

Como medida emergente –añadió- está el regular el funcionamiento de algunos tecnológicos y hospitales para que los recursos que recauden los reporten a Sefiplan.

El legislador de MORENA, Amado Jesús Cruz Malpica habló sobre el proceso legislativo para rechazar el actual presupuesto de Egresos y que el Ejecutivo presente uno nuevo, además de las consideraciones técnicas para proponer al Congreso modificaciones al Presupuesto con alcances fuera del plazo legal. El Ejecutivo expuso que el Poder Legislativo sí tiene facultades para modificar el Presupuesto de Egresos ante la situación inédita que vive Veracruz.

Aseguró que sí hay facultades para presentar un Alcance a la Ley de Ingresos. Dijo que no presentaría una nueva iniciativa, sino comentarios al Presupuesto de Egresos para que sean valorados e incluidos. Es una propuesta para un artículo transitorio que nos permita en un plazo de tres meses renegociar la deuda e irles informando a los diputados de los avances, advirtió el mandatario estatal.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el diputado Carlos Antonio Morales Guevara expuso que si la medida propuesta tendría un superávit que generaría remanentes para contener la deuda y si hay la pretensión de hacer ajustes a secretarías de estado para ahorro del gasto. El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que ante el escenario que vive Veracruz un superávit sería difícil dadas las necesidades que hay. Los gastos adicionales tendrían que destinarse a salud, educación e infraestructura.

Dijo que no prevé desaparecer secretarías sino que bajará el costo de operación, incluyendo las de aéreas sustantivas como salud y seguridad pública.

Respecto a las preguntas de la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Dulce María García López sobre el apoyo a los indígenas y el gasto del Gobierno en comunicación social, el Ejecutivo subrayó que los pueblos indígenas son un tema de interés plasmado en el PVD con la creación del Instituto de los Pueblos Indígenas para que brinde atención prioritaria en los diversas municipios. Añadió que comprometió en zonas indígenas acercar servicios de salud y educación.

Informó que el Gobierno del Estado en el periodo de 2011 a 2016 facturó 8 mil 548 millones de pesos lo que representa mil 500 mdp más que lo utilizado para la adquisición de medicamentos. Anunció la investigación a los ex coordinadores de comunicación social María Georgina Domínguez Colío y Alberto Silva Ramos porque realizaron pagos a empresas que no existen.

Al diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Manuel Francisco Martínez Martínez el gobernador le respondió que planteó compromisos en zonas indígenas del estado y ejemplificó Tlaquilpan donde construirán una clínica; Soledad Atzompa donde harán un hospital; y en Tehuipango terminar la instalación de aulas del tecnológico del lugar para beneficio de jóvenes estudiantes.

La pregunta de la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales fue respecto a qué hará el Gobierno en caso que no se apruebe la reingeniería y el presupuesto queda como está actualmente; el gobernador expuso que de no lograrse esta acción Veracruz no avanzará. Dijo que la reingeniería es para llevar la deuda a un plazo más largo para evitar un nuevo endeudamiento. Expuso que la crisis que vivió el Gobierno en diciembre fue resultado de una mala planeación de administraciones anteriores.

A la legisladora de MORENA, Eva Cadena Sandoval en relación a la tardanza para proponer esta modificación al Presupuesto, la atención a municipios indígenas y el presupuesto destinado a medio ambiente, el mandatario Yunes Linares dijo que ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) hacerse corresponsable de la crisis financiera que vive Veracruz. Añadió que de no pagar en diciembre a maestros, enfermeras, pensionados, policías se hubiese generado un desastre. Dijo que Veracruz le debe 13 mil mdp al SAT y que acordó con la SCHP que les sean descontados en meses posteriores.

Reiteró su compromiso con los pueblos indígenas para hacerles justicia sobre la falta de servicios médicos y de infraestructura. Respecto a la Secretaría de Medio Ambiente abundó que prevén acciones en coordinación con ayuntamientos para limpiar y restaurar algunas zonas que traerían por añadidura turistas al estado.

El gobernador respondió al diputado del PRI, Juan Manuel del Castillo González que uno de los objetivos de la reingeniería financiera es contener el gasto corriente, los servicios personales. Buscamos una renegociación que permita tasas de interés más bajas, aclaró.

A la pregunta del diputado del PRD, José Kirsch Sánchez sobre el monto de los créditos y en cuánto tiempo serán pagados, el gobernador respondió que no contrató monto específico de sino líneas de crédito con tres instituciones bancarias, las cuales están ejerciendo conforme a las necesidades del Estado.

Esas necesidades –dijo- tienen que ver con el pago de salarios y prestaciones de fin de año y con mantener operativas las áreas básicas del gobierno, fundamentalmente en materia de seguridad pública y hospitales.

La comisión permanente de Hacienda del Estado, integrada por los diputados Sergio Rodríguez Cortés; presidente; Juan Manuel del Castillo, secretario y María del Rosario Guzmán Avilés, vocal, agradeció la disposición y el diálogo al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y concluyó a las 19:58 horas la audiencia.