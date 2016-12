Cuidado con la quema del viejo

Esperamos repunte en venta de carne

Vigilamos que no se alteren precios

Mañana sábado diremos adiós al año viejo, habrá caras tristes porque el anhelo no les llego, otra caras alegres por que el 2016 les trajo grandes oportunidades, ahora bien, viene la quema del viejo, hay que tener cuidado principalmente en los niños que son los más atrevidos al acercarse al bombardeo de las palomas y los cohetes, así no hay cuidado uno de ellos pueden resultar con que maduras los padres de familia tienen la obligación de vigilar a sus hijos en esta quema, lo manifestó el Ing. Josué Ceja Espejo donde recalco “es importante cuidado la integridad de los menores, son intrépidos, ven que el muñeco solo echa humo, al acercarse y revolotean al viejo, viene la explosión de alguna paloma que solo esperaba la revoltura para explotar mucho ojo.

Muchos tocineros señalaron que este 31 de diciembre sea el detonador en las compas de carne de cerdo para festejar el fin de año, esperemos que nos traiga buena ventas para la cena y recibir el año nuevo con satisfacción y alegría, fueron las palabras del señor Alberto Vázquez Cobaxin quien ha visto el poco interés de las personas en celebrar el fin de año. Esperemos que mañana sábado las ventas mejoren para que pasemos un día agradable, porque hay que recibir el 2017 con satisfacción y optimismo.

El profesor Lorenzo Mauricio Ortega Vergara manifestó que se está vigilando que no haya aumento de más en los precios de la carne de res, pollo y cerdo porque la ciudadanía quiere celebrar el fin de año con alegría y con la paz en los hogares llenos de amor y felicidad, por lo que dijo que gobernación estará atenta de los precios y que no se abuse, buscamos que todo sea con normalidad para que las ventas sean de buen tono. Lorenzo Mauricio Ortega Vergara junto con sus comisionados estarán alerta de cualquier falla que comentan los comerciantes, ya que esta ciudad no existe Profeco, ellos buscaran la forma de corregir las estadísticas en los precios.

El Profesor Aurelio Cárdenas Torres sigue laborando en IVEA, no me han dicho nada por el momento, el lunes sabré como estarán las cosas en esta dependiente, mientras sigo atento a las disposiciones que me indiquen en el sistema educativo. Prosiguió: laborando en el IVEA, tengo todo en orden y he cumplido con los satisfactores de la educación abre a partir del 2 de enero cual será mi función dentro del IVEA. Queremos manifestar, que Aurelio cumplió fielmente en el aprendizaje de cientos de jóvenes que no sabía leer ni escribir, la bandera que me impulso al aprendizaje fué bien recibida por las autoridades de la educación.