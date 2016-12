Bule recibió a periodistas

En malas condiciones la 180

Hoy último día del 2016

Ayer en la ciudad de Catemaco, en el domicilio del Lic. Julián Organista Barranco, se recibió a periodistas, reporteros y directores de periódicos y revistas; así como directores de medios electrónicos para brindar con una deliciosa comida y bebida. Haciendo uso de la voz, manifestó que no hablaría de política sino de la reunión con todos los periodistas, y desear muchas felicidades en este año que está por comenzar.

Más adelante hablará de los deseos que quiere incursar para la presidencia municipal.

Por hoy vamos a brindar por el año nuevo y que dios los bendiga, posteriormente se rifaron tabletas electrónicas, memorias USB, siendo el premio mayor un dron, el cual ganó una dama reportera de conocido diario de la ciudad. Se tomó la foto del recuerdo, y todos le dieron las gracias y el abrazo de año nuevo.

Huecos por todos lados en la carretera federal 180 San Andrés Catemaco, la 180, son miles de autos que circulan en esta zona con motivos del año nuevo, vienen muchos hacer sus compras en los almacenes que hay en la ciudad y otros que llegaron para estar con sus familiares y recibir al 2017 con alegrías y felicidad, lo malo que encontraron una carretera federal llena de baches que la circulación se hace lenta, por lo que piden se rellenen esos huecos para evitar accidentes, además las obras de 4 carriles está suspendida por el momento que hacen de la circulación un problema. Hay que tapar esos huecos cuanto antes.

Ya es el colmo, la gente no respeta los señalamientos que se localizan en la avenida Venustiano Carranza y Calle Rascón, el peatón no respeta la luz roja, ni se fijan, se pasan y no ven la circulación de autos que son cientos, por lo que en vez que estén los agentes de tránsito deberían poner a policías y cuando vean el desorden atrapar al intruso y ponerles una multa para que se eduque. Esas personas no son de la ciudad, vienen de otras comunidades, pero también de la ciudad hacen lo mismo, hacer la prueba de multar a esas personas que desobedecen las señales y verán que todo cambiara, si no hagan la prueba.

Hoy es fin de mes, se acaba el año, hay que cuidar la salud, nada con exceso todo con medida, principalmente la quema del muñeco o sea el viejo, no acercarse cuando estén las palomas, los cuetes u otros artificios que son explosivos, pueden causar la muerte o heridas graves, quemarlo y retirarse para evitar problemas. Pasen este 31 de diciembre felices y con mucho amor, felicidades para mañana que inicia el 2017. Que este año traiga siempre los mejor deseos y que haya abundancia de felicidad.