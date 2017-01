De Saqueos, muertos, federales

Y llevar agua para el molino político

1.—Desde diciembre se dio a conocer de manera oficial que a partir del 1 de enero quedarían liberados los precios de la gasolina, lo que se bautizó como el “Gasolinazo”; tarifas oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) detallaban que Veracruz tendría la gasolina más barata del país, pero con un incremento de por lo menos 4 pesos al precio que se mantenía hasta ese momento.

En las últimas horas del 31 de diciembre se pudo ver estaciones de gasolina cargadas de vehículos, haciendo compras de pánico, para poder llenar tanques y bidones con el precio todavía subsidiado. En esas horas también se conocía que subirían las tarifas de la luz y el gas LP: un golpe tremendo a la ya de por sí frágil economía de los mexicanos. Lo anterior, sobra decirlo, mostró un enojo generalizado. También hay que sumar el aumento del precio del dólar, que ya rebasa los 20 pesos y hay rumores de que puede llegar hasta los 23 o 25 pesos.

2.—En la entidad veracruzana comenzaron a haber protestas por los gasolinazos, especialmente en la región de Córdoba y Veracruz; originalmente sólo fueron pequeñas marchas y concentraciones en espacios públicos. El asunto escaló después a la toma de las gasolineras y bloqueo de tramos carreteros. Le siguió el vandalismo, como ocurrió en Villa Allende, Coatzacoalcos.

3.—Veracruz vive su propio descontento aunado al nacional por el aumento de tarifas de agua, luz y gas: los despidos masivos en dependencias de gobierno a nivel estado y el asunto de inseguridad. El desempleo, los malos salarios, podrían convertirse en factor para delinquir. Tampoco hay que dejar de lado el gran crecimiento del empleo informal, donde existe una gran venta de contrabando y productos pirata ligados al crimen organizado: en el Pueblo Mágico de Coatepec, por ejemplo, ha crecido de manera inconmensurable el comercio ambulante.

4.—Por la mañana del 4 de enero, en la conferencia del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, anunció que habría castigos en contra de quienes vandalizaron y anunció que se retirarían concesiones al transporte público como castigo por participar en presuntos delitos mientras se realizaban las protestas contra el gasolinazo.

5.—Al mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto atiza más el panorama al dar un mensaje donde reitera que seguirá el plan del gasolinazo y de paso anuncia el regreso de Luis Videgaray, su ex secretario de Hacienda, ahora investido como Canciller de la República. A Videgaray se le repudió en su momento como el responsable de invitar a Donald Trump a Los Pinos, que tampoco fue del agrado popular. En conferencia de prensa, el nuevo titular de Relaciones Exteriores también admite que no es diplomático y que llegó –en plena crisis– a aprender de la materia.

6.— Horas más tarde, el saqueo en tiendas del puerto de Veracruz rebasa por completo a los cuerpos de seguridad. Incluso hay testigos donde afirman que los policías prefirieron mejor no actuar ante las turbas enardecidas que literalmente vaciaron las tiendas de manera violenta. En un primer boletín, el Gobierno de Veracruz responsabiliza en parte a los transportistas y reitera que serán retiradas sus concesiones públicas. Horas más tarde, periodistas en redes sociales evidencian que efectivamente hubo taxistas que mientras tomaban de pretexto el “Gasolinazo”, también estuvieron saqueando tiendas, lo cual se extendió hasta este jueves 5 de enero.

7.—El vandalismo también crece también a nivel nacional. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que la situación afectó establecimientos en Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y Ciudad de México, pero también se dice sobre algunos casos en Quintana Roo. Estados como Nuevo León también sufrieron ataques a sedes del gobierno estatal. También coinciden los mismos resultados en las primeras investigaciones: usaron redes sociales y mensajería para hacer crecer el pánico; hay que recordar que en Veracruz hay un antecedente cuando por las mismas vías comenzaron a difundir mensajes falsos de balaceras, lo que originó todo un caos en la zona conurbada.

8.—Peña Nieto hace oídos sordos a la voces que piden que se cancele el “Gasolinazo”, entre ellos partidos políticos, legisladores y hasta la Iglesia Católica: la Conferencia del Episcopado Melicano exhortó al gobierno federal a reconsiderar el gasolinazo para bajar el precio de los combustibles, esto debido a que ya género gran malestar entre la población por afectar considerablemente la economía de las familias mexicanas.

9.—El jueves 5 de enero, transportistas se organizan en todo el país y toman las carreteras y accesos a ciudades como protesta al aumento de combustibles, lo que aprovechan grupos vandálicos para seguir con los saqueos. En Minatitlán los camioneros prefirieron cancelar la protesta porque gente en motocicletas comenzaron a llegar en grupos muy violentos para asaltar tiendas. Grupos de choque conformados principalmente por delincuentes reincidentes, que se organizaron para ir de tienda en tienda a robar, apoyados por taxistas.

10.—A nivel nacional retumban situaciones como el desabasto en gasolineras de Oaxaca; en el norte de la república, empresarios anuncian que ya no comprarán ya a Petróleos Mexicanos el combustible y un ducto de Pemex explotó en el Estado de México.

11.—En resumen, pese a las acusaciones que se hicieron entre partidos políticos y que también abonaron enviando fotografías, audios y videos de la supuesta participación de militantes, no hay que perder de vista que los saqueos fueron un conflicto a nivel nacional derivado de mensajes en redes sociales (que demuestran su poder de convocatoria, no necesariamente noble, como en el caso de los XV años de Rubí) y atizado por el descontento del “Gasolinazo”, el dólar y el mal manejo político del gobierno federal. Delincuentes oportunistas también intervinieron para llevar agua para su molino y se comprueba cuando el Gobierno de Veracruz informa que entre de los detenidos hay personas con antecedentes penales.

12.— No hay que perder de vista que los días más álgidos del “Gasolinazo” se dieron también durante las fechas de Días de Reyes, que también es buen pretexto para los saqueadores para hacerse de regalos para la familia.

13.—Es probable que también los saqueos sirvan como un desfogue natural para el descontento general. Según expertos, las tiendas efectivamente tienen pérdidas millonarias, pero es probable que también estén asegurados para estos casos; las mercancías se recuperan y volverán a vender y a recuperar lo perdido.

14.—Nuevo mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, la noche de este 5 de enero, es en el sentido de que su gabinete se reducirá en 10% el sueldo de los altos funcionarios de su gabinete: asegura que antes de adoptar esta medida, el gobierno de la República recortó su gasto en casi 190 mil millones de pesos, además se han eliminado alrededor de 20 mil plazas laborales. También dice que el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. La realidad es que hasta dentro del PRI hay personajes de peso como el senador Patricio Martínez, ex gobernador de Chihuahua, quienes públicamente han manifestado su descontento por las medidas impopulares del gobierno. El mensaje tampoco fue bien recibido por la población: Peña ha perdido la poca popularidad que le quedaba.

15.—En Veracruz, el gobernador Yunes Linares desmiente que haya muertos por los actos vandálicos, pero no voltea a ver el caso de Agua Dulce, municipio donde se salió todo de control y hay por lo menos tres fallecidos. Intentó personalizar los operativos contra los saqueadores, pero ante la magnitud del asunto, lo único que se le ocurrió fue proponer darles despensas a la gente. Gracias seguramente a su cercanía con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le envían policías federales para reforzar la vigilancia, aunado a que la delincuencia organizada sigue con las ejecuciones en algunos puntos del estado. Lo anterior es buena señal, porque hay un contacto de primer nivel que el prófugo Javier Duarte no tenía; pero a la vez evidencia que la Policía Estatal no ha tenido la capacidad de respuesta ante la inseguridad y eventos como los saqueos y vandalismo recientes.

16.—Canaco reporta, hasta este viernes 6 de enero, pérdidas por más de mil millones de pesos por saqueos en Veracruz En la zona Veracruz-Boca del Río se reportan más de 150 negocios afectados.

17.—Las protestas contra el Gasolinazo siguen este viernes y se prevé que sigan extendiéndose por dos motivos: la causa justa de la población afectada y los partidos políticos que aprovecharán para capitalizar lo que consideran un grave error del gobierno de Enrique Peña Nieto, justo a pocos meses de elecciones locales, que son la antesala del 2018: los comicios para la Presidencia y la Gubernatura del Estado.