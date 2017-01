Regidores “acosados”…

Por eso no van….

Ojo W, pónganse las pilas

¡Sorpresa! El licenciado Luis Miguel Córdoba Fermán, ha renunciado al tricolor porque en las últimas fechas no le han correspondido al trabajo que realizó dentro del PRI, ahora se dedicará por separado a atender asuntos de proselitismo de acuerdo al partido que lo cobije dentro de las jornada electorales, próximas a efectuarse; mientras su trabajo es conquistar espacios de lo que le corresponde dentro del sistema político que lleva.

Luis Miguel Córdoba Fermán señaló: “Mira, ya no tengo nada que ver con el PRI, no me respondieron a pesar que me maté en las pasadas elecciones, no me apoyaron, yo con mi dinero hice estrategias para lograr convencimientos con los habitante de las comunidades, no me lo agradecieron, por eso me retiré de este partido político y esperar qué me dicen otros aspirante”.

Está empezando el 2017 y varios regidores no asisten al Palacio Municipal para atender a las personas que llegan de comunidades lejanas del municipio, ¿Cuál es el motivo que no acuden a sus módulo? Dijéramos ya se está acabando el año, pero en verdad ¿Qué piensan cada uno de ellos? Solo se ven a sus secretarios atendiendo a la “clientela” para ver qué es lo que desean, son vistos tres o cuatro Regidores atendiendo las peticiones de cada comunidad, otros manifestaron que si van pero más tarde porque les caen como cascada para pedir para los 15 años de su hija, otros si quieren ser padrinos de boda, y agréguele, quieren dinero para las medicinas; por eso vamos al Palacio más tarde, para evitar la cascada de personas que quieren para el carnaval jarocho. Cooperamos para cosas positivas, pero para relajos nunca.

Muchos comensales se han quejado que en conocido restaurante del centro de la ciudad hay una mesa redonda que está en malas condiciones, se tambalea a cada instante, que las sopas, el caldo y el café se riegan y ensucian a las personas que están desayunando, comiendo y cenando; que la quiten porque si no lo hacen la clientela buscará otro sitio donde los muebles estén en mejores condiciones. Esa mesa lo va usted a localizar en el corredor principal de dicha negociación; éste reclamo lo hizo el contador Solís que muy enojado se le regó el lechero en su pantalón blanco. Hay que arreglar ese desperfecto.

El Secretario del H. Ayuntamiento Municipal de San Andrés Tuxtla, licenciado Roberto Virgen Riveroll, manifestó que la ciudad se encuentra en calma, no hay disturbios en comercios, la gente sabe respetar las decisiones del gobierno, por lo que sí están molestos es por la subida de los precios en el pan, el gas y otros artículos de primera necesidad.

Se espera que el señor Presidente de la República dé marcha atrás para continuar con una vida normal y placentera, se espera que estas anomalías se resuelvan para que los mexicanos no piensen que vamos a ser venezolanos; allá es otra cosa, pero en México vamos a superar esta crisis que ya no se aguanta.

El licenciado Roberto Virgen Riveroll, lo manifestó de nuevo: “La ciudad está en calma, todo en orden, porque los disturbios atraen peligro para los habitantes, vamos a estar serenos y sin manifestaciones”.