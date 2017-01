Falta atención en Winniis

Protesta Vs. por ruido publicitario

Malpica, resultados positivos

En el Restaurante Winnis, que se ubica en el centro de San Andrés Tuxtla, FALTA UN LETRERO GRANDE, que diga <Puerta Corrediza>, pues ya son varios, quienes se han golpeado fuerte la frente al no fijarse que el letrero que tiene la puerta principal es muy chiquito y las personas que tienen visibilidad corta son las que se han golpeado fuerte en el cristal y los moretones de inmediato aparecen; es un recordatorio apara que el dueño o encargado de ese restaurante ponga un letrero más grande, para que no haya más “descabezados” por el frentazo que se llevan.

Los clientes piden que se arregle ese desperfecto para entrar o salir libremente y retornar a sus hogares felices.

Como ejemplo, tenemos el caso de conocido director de Catastro en San Andrés, se golpeó; el café que traía en las manos en un vaso desechable todo lo regó en su guayabera, manchándole la ropa de vestir con la mirada de decenas de comensales.

¡Molesto! Ángel Pelayo Fernández, declaró que, “Cuando el político logra lo que quiere, después no nos hacen caso… El motivo es que ya se sienten grandes y olvidan a quienes le dimos el voto… Esos politiquillos son personas que cuando se les acaba el tiempo, de inmediato vuelven con uno, pero están equivocados, ya tenemos hombres y mujeres que nos hemos ‘fajado’ los pantalones para responder con fuerza a las peticiones que nos hagan… Esos políticos que ya por el momento no se acuerdan, están equivocados, la lucha será diferente, los votos se lo vamos a dar a quien veamos que es jalador y entiende las causas de llegar con ese deseo de que nos atenderá y no nos va a relegar”. Ángel Pelayo Fernández tiene su gallo, más adelante dará el nombre.

La ciudadanía comienza a manifestarse en contra del volumen muy alto que traen quienes manejan los carros de sonido, ya no respetan las condiciones que les dijeron para traer el sonido a niveles bajos; es molesto —denuncian— ya no se puede platicar, hay que gritar para escuchar con la persona que nos encontramos.

Ya gobernación los citó para que respetaran los decibeles del sonido, sin embargo porque por aquí les entra y por el otro les sale; sonido que lastima el tímpano del oído, el que maneja no escucha, pero al que está afuera lo entorpece; “Por favor —dicen los ciudadanos— que le bajen a ese ruido infernal, máximo cuando hay un baile o una pelea de luchas, respetar para que sean respetados.

En los pocos días que lleva al frente de la Jurisdicción Sanitaria Núm. X, el doctor Julio Malpica Luna, atiende todas las órdenes de su Jurisdicción; son muchas las localidades que atiende y hasta el momento ha recibido buenas vibras y felicitaciones de directores de hospitales por la responsabilidad que está llevando.

Recientemente recibió un tráiler con medicinas, de inmediato dispuso de ellas para quienes necesitaban los medicamentos, ahí se ve que el médico Malpica Luna está poniendo interés en la salud; en Xalapa ya saben de su trabajo y lo seguirá demostrando y cumplirá lo que manifestó: “Queremos salud para todos, vamos a lograrlo y aquí está la muestra de nuestro nuevo gobierno; al diario Eyipantla Milenio, a todos los que integran este periódico les mando mis felicitaciones”.