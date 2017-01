Otro aspirante a la municipal.

Reunión de profesionistas sábado 21

OPLEse pondrá al corriente

Calle Rascón es peligrosa

En San Andrés Tuxtla surge nuevo aspirante a la alcaldía, se trata del joven comerciante Eugenio de Jesús Ocaña Ramos por el partido Alianza, fue el día de ayer que aceptó participar en la política de su tierra porque como lo manifestó, San Andrés necesita verdaderos hermanos que quien en el municipio y responden al llamado que se les hace, me hablaron para MORENA, pero no quise, ahora me han señalado para Alianza y la vamos hacer.

Su registro está pendiente, si las cosas marchan por caminos correctos Eugenio Ocaña, podría dar guerra a los demás aspirantes, por el momento está en espera de que es lo que tiene que hacer para ser el candidato oficial de dicho partido.

Éste sábado 21 de enero a las 14:00 horas en la terraza del jardín “Amar en Silencio”; propiedad del doctor Ángel Amaro Morales será la reunión de profesionistas entre ellos doctores, licenciados, ingeniero, contadores, locutor y periodista así como invitado el magnate en taxis convivirán la comida del recuerdo y celebrar los Reyes Magos, esta reunión fue anunciada, por el licenciado en derecho Rolando Gilbert Isidoro donde esta reunión será en base de cócteles de camarón abulón y ostión, así como carne asada y paella valenciana, las debidas que gusten, los profesionistas están ya listos para estar reunidos este 21 de enero a las dos de la tarde en dicho jardín

Muy contento encontramos al licenciado Jorge Luis Moreno porque le reportaron que esta semana les liquidarán a todos los empleados del OPLE para que sigan trabajando en las solicitudes de aspirantes a la alcaldía, por lo que en este pago les cubrirán el sueldo y el aguinaldo, el licenciado Jorge Moreno también señaló que esto es un pago de lo que trabajaron en elección a diputado local por este distrito con base en San Andrés Tuxtla, además que se hizo todo el trabajo para que saliera en forma correcta lo que corresponde al OPLE y de nosotros que estuvimos al frente de esta responsabilidad, afirmó.

Debido a la gran cantidad de compradores que se dirigen al mercado municipal, el callejón Rascón se ha convertido en un paso de alto riesgo, es angosto, ahí es pasadero de autos de alquiler y de carros particulares que hacen de esta vía una bola de personas que quieren pasar primero, otras siguen los ciudadanos no respetar la señal del alto en rojo, se pasan sin importarle que la luz está en verde, aquí volvemos a repetir, castigar al intruso molestándole para que haya más respeto en la vialidad, hay policías pero no les dicen nada, qué pasa? Hay que respetar el paso vehicular y esperar que la mano en verde indique que hay que pasar, hay que poner más vigilancia.