Inicia trabajos la Comisión de la Verdad

El gobernador Yunes frente a los medios

Este miércoles será instalada formalmente y empezará a funcionar la llamada Comisión de la Verdad para la Investigación de la Deuda Pública del Estado de Veracruz, que tiene como finalidad el determinar los montos y las características de los recursos que fueron obtenidos durante las pasadas administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, gran parte de los cuales fueron desviados para otros propósitos particulares.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso que encabeza la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, quien estuvo acompañada del diputado doctor José Kirsch Sánchez quienes comentaron algunos tópicos de actualidad, minutos antes de que iniciara la sesión de este martes.

La diputada Yazmín Copete Zapot recordó que finalmente este Congreso, en función de su soberanía, votó una Comisión de la Verdad, que tiene una responsabilidad, sin duda alguna de las más trascendentales, además de que esta comisión es sui generis, ya que en ningún otro estado de la república existe.

Al reponder a los cuestonamientos de los reporteros sobre el hecho de que quien presida la Comisión dela Verdad sea el diputado Sergio Hernández Hernández, señalado como ex empleado de Fidel Herrera Beltrán, la legisladora afirmó que lo que se pudiera decir o especular queda desvanecido con el trabajo que hagan los diputados miembros de esta comisión, en ese sentido, exhortó a todos los diputados que quedaron ahí integrados, para que trabajen con absoluta responsabilidad, con absoluta seriedad, “porque hoy los veracruzanos exigen cuentas, exigen transparencia, que los servidores públicos de todos los niveles se comporten de tal forma que no se dé pie a que se reproduzca lo que pasó anteriormente”.

La coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución democrática representante por el distrito de Santiago Tuxtla respondió: Hago votos porque esta comisión a partir de su integración, que será este miércoles, hagan el trabajo que tienen que hacer y que sea la sociedad quien los juzgue, que sean los ciudadanos los que les estén dando puntual seguimiento.

Recordó que cuando se analizó la creación de la comisión propuso que se integrara a un grupo de ciudadanos de probado prestigio, multidisciplinario, con conocimiento en diferentes áreas, lo hace de alguna manera con una mayor credibilidad, porque estarán ciudadanos integrados en esta comisión, lo cual es nunca antes visto.

Esto fue lo que generó la dilación en su creación, porque la comisión que proponían los diputados del Partido Verde y mi compañero Sergio Hernández no consideraban este grupo de ciudadanos, era una comisión solo de diputados, esto fue lo que incluso en la Junta de Coordinación Politica, se decía por parte de algunos compañeros, que no era posible, integrar una comisión de ciudadanos a una de diputados, que no era posible, entonces les decíamos, una servidora, “el que puede lo más, puede lo menos, y en consecuencia, este Congreso en uso de su atribución, por supuesto votó que sí puede hacerlo”.

Finalmente con argumentos jurídicos los convencimos hasta que salió la Comisión de la Verdad, no hay que perder de vista que los invitados a esta comisión van a hacer un papel trascendental, quiero pensar que este grupo multidisciplinario pueda ser el acicate que a los diputados los haga actuar con absoluta responsabilidad y transparencia y que todo lo que se logre indagar sea dado a conocer al pleno y por supuesto a los ciudadanos, así que hago votos porque finalmente hoy vivamos nuevos tiempos.

En cuanto al tema de la reducción de los regidores en los ayuntamientos veracruzanos, la diputada Copete Zapot declaró a los medios de comunicación que si bien es cierto, resulta ser importante el que el aparato burocrático pueda disminuirse y ahorrar recursos, también es cierto que en este momento no hay la oportunidad legislativa, porque incluso el proceso electoral ya inició, con el registro de los candidatos independientes, por ejemplo, entonces hubo una pregunta expresa del organismo electoral con una respuesta de que no había ninguna variación en el número de ediles, luego entonces, es improcedente en este momento.

Reconoció que la reducción de regidores es buena, porque sí lo es, pero el momento legislativo ya pasó y en ese contexto habrá que esperar un mejor momento para estar abordándolo y lo que bien es cierto, es que en algunos ayuntamientos, los alcaldes manifiestan que no pueden cerrar las cuestas públicas porque se les quedó a deber.

Es importante que se tiene que dar el cierre, dejando al deudor ahí establecido, que en un momento determinado fue el gobierno del estado por no haber suministrado a los ayuntamientos sus recursos y en ese contexto ha conllevado atrasos en el cierre de la cuenta, no obstante, no puede quedar así, se tiene que cerrar el ejercicio y entonces los ayuntamientos de manera conjunta con el Congreso, valdrá la pena hacer un exhortó al Gobierno Federal a efecto de que ellos puedan seguir un proceso jurídico contra quien no pagó esos recursos que la federación depositó, porque no es el gobierno actual, es quien se fue, y en algunos casos, no en todos, tienen obras inconclusas y que la única manera que tienen de estar poniendo a salvo la responsabilidad que les pudiera llevar es poniendo las denuncias correspondientes.

-o0o-

Este lunes el gobernador Miguel Angel Yunes Linares ofreció una conferencia de prensa en palacio de gobierno, para dar a conocer que acababa de enviar al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito para eliminar definitivamente las llamadas fotomultas, pero como es natural, también se abordaron otros temas de actualidad como las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador de que habría sido copado por el gobierno federal para que callara la revelación que iba a estremecer a México, también habló sobre los sueldos excesivos que cobran autoridades del Colegio Veracruz, las concesiones de taxis, los medicamentos inocuos para el cáncer, los nuevos fraudes cometidos por Javier Duarte y sus colaboradores.

De entrada, el gobernador Yunes Linares aseguró que con esa iniciativa que seguramente será aprobada por el Congreso, queda sin efecto la concesión otorgada por el gobierno de Javier Duarte, en una más de sus tranzas, a una empresa privada denominada Autottrafic, con la que Duarte estableció un acuerdo de entregarles 315 pesos por cada infración levantada, cuyo monto podría llegar hasta los mil 600 pesos.

Es decisión del gobernador del Estado no aplicar este tipo de multas y sanciones a los veracruzanos, por eso, hoy se termina con ese abuso.

Al ser reformada la ley, no se podrá cobrar ninguna fotomulta y recomendó a quienes tengan alguna que no la paguen, ya que seguramente el Congreso del Estado la analizará y habrá de aprobar, con lo que se podrán ahorrar una lanita.

Cuestionado por los reporteros de los distintos medios de comunicación, Miguel Angel Yunes anunció que la desaparición de las fotomultas, forma parte de una estrategia más amplia que abarca a todo el sector del transporte estatal, que implicará una serie de reformas a la Ley, que habrán de ser dadas a conocer a final del mes.

Anunció el gobernador que ya no se permitirá que los taxis anden sin placas, como ahora ocurre, que se levantará un padrón de los choferes, para conocer quien maneja el vehículo en alguno de los tres turnos de ocho horas.

Advirtió el gobernador que seguramente se habrán de retirar aquellas concesiones que fueron entregadas de manera masiva, a unos cuantos propietarios, que no podrán justificar su posesión.

Pero además, algunos taxis son utilizados para cometer actos delictivos, por lo que ya se han iniciado procesos para cancelar concesiones.

El programa de regularización del transporte será un filtro, quienes no acrediten, que efectivamente tienen derecho a ejercer la concesión, quienes no acrediten ser propietarios del vehículo, no acrediten debidamente tener derecho a prestar el servicio quedarán descartados.

Se trata de una reforma integral del transporte público, que será presentada en detalle una vez que se termine de elaborar y comentó que para ello se están reuniendo con dirigentes de agrupaciones de taxistas y transportistas en el estado.

Otro de los temas que le plantearon al gobernador, es la demanda de los alumnos becarios del Colegio Veracruz. Respondió que ese asunto quedará resuelto este mismo lunes, cuando se reúna por la tarde con el secretario de Educación, para resolver ese y otros casos.

Aunque advirtió que se está haciendo una revisión de su operación, ya que existe una nómina muy elevada con sueldos que van desde los cincuenta hasta los noventa mil pesos y que hay una plantilla administrativa de 40 personas, para una institución de ese tipo.

Anunció que el pago de becas a los alumnos está garantiza dado, pero se tendrá que revisar algunos casos de maestros de tiempo completo que también lo son en la Universidad Veracruzana, es decir, que cobran como tiempo completo en los dos lados, lo cual será corregido.

Yunes Linares se mostró firme en las medidas adoptadas, pero de buen humor, bromeo con algunos reporteros, sobre las preguntas que le hicieron: “tranquilos -les dijo- no me voy a ir, voy a responder a todos sus cuestionamientos, para que luego no digan que no estoy frente a los medios de comunicación”.