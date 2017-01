“Si quiere que se le dé trato de gobernador, que se comporte como tal…”

Desde 2011 se sabía de medicamentos clonados contra el cáncer…

Este domingo, desde muy temprano, la diputada federal por Coatzacoalcos, Rocío Nahle, escribía en su Facebook un mensaje contundente dedicado al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares:

“¡Que no se queje! ¿Quién inició con las acusaciones falsas? Quién abrió fuego político? Fue el Gobernador; al primer conflicto que se le suscitó en el estado por la toma de la presa del Yuribia, sin pruebas y sin razón señaló a Morena y hasta se atrevió a señalar a la Diputada de Cosoleacaque, cuando la compañera en el momento que se le acusa, estaba en sesión en el Congreso en Xalapa…

Se le hizo un respetuoso exhorto por medio de un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión sobre el tema del agua en la zona sur de Veracruz, y la respuesta del Gobernador fue agresiva con señalamientos falsos y hasta le molestó la petición que garantice el abastecimiento del vital líquido a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque… Si quiere que se le dé trato de Gobernador que se comporte como tal”.

Lo anterior en referencia a los dimes y diretes que surgieron con la reciente toma (o intento) de la presa Yuribia, que durante años ha sido objeto de chantaje de grupos políticos de la sierra de Tatahuicapan, pero a la vez ha servido como arma para obligar a voltear a una zona empobrecida y lograr servicios que otras zonas indígenas de Veracruz no tienen.

Las acusaciones, efectivamente, comenzaron con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, realizadas la semana pasada en el sentido de embarrar al partido MORENA como los orquestadores de la toma del Yuribia, algo que negó el partido liderado por Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez inició una gira por la entidad veracruzana y anunció más fechas para visitar suelo jarocho.

Yunes hizo lo anterior con toda la jiribilla política, pues sabe que los principales simpatizantes de MORENA se encuentran precisamente en la zona sur de Veracruz, donde el panismo/perredismo yunista no tiene mucho eco. Esto, a semanas de que se realicen las primeras elecciones locales para elegir presidentes municipales.

Mientras son peras o manzanas, la fuerza pública tiene tomado el control de la presa ubicada en el municipio de Tatahuicapan y está latente una situación de confrontación entre autoridades y habitantes de la región. (Lo anterior también lleva a la reflexión de que si hay recursos en plena crisis para sostener a los policías en la zona habiendo otras prioridades de seguridad, especialmente en el sur).

Por su parte, en la zona del Totonacapan, López Obrador arremetió contra Yunes Linares asegurando que el gobernador recibió de Los Pinos un fondo discrecional de 7 mil 500 millones de pesos a cambio de no revelar la manera en que Javier Duarte habría financiado la campaña del presidente Enrique Peña Nieto: supuesta noticia que, según López Obrador, haría cimbrar a México el 1 de diciembre e iba a ser revelada por Yunes.

“Le molestó mucho porque estoy dando a conocer esta relación mafiosa de impunidad entre Chong, Peña y Yunes”, expresó el tabasqueño, según una nota del diario El Universal sobre su tercer día de actividades en gira por el norte del estado, “Yo estaba esperando lo que iba a revelar. Es lógico, la relación de Duarte con Peña, de contubernio y complicidad, pero hablaron con Yunes, sobre todo Osorio Chong, y llegaron a un acuerdo”, expresó.

“Se fuga Duarte y ya se acaba todo. No lo encuentran, ellos saben muy bien; eso estuvo pactado, eso de la fuga de Duarte y a cambio Yunes con ese chantaje que iba a dar a conocer la relación Peña-Duarte le dan 7 mil 500 millones de pesos en 45 días y se los dan de forma discrecional. ¿Dónde está ese dinero?”, espetó el tabasqueño.

Las acusaciones de AMLO originaron respuestas virulentas de Yunes Linares, quien a través de sus redes sociales oficiales le contestó al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, con mucha diferencia a la prudencia (otros dicen que soberbia) que le caracteriza al veracruzano para hacer oído sordos a señalamientos contra su persona.

[email protected] _ en la democracia y el Estado de Derecho el que acusa debe presentar pruebas ¡hazlo! Vives del presupuesto, eso sí está probado”, dijo vía Twitter. Por Facebook escribió: “Decirle que es un vividor del presupuesto no es ofensa, es una descripción objetiva de su realidad. Lo invito a que presente pruebas, donde quiera lo veo. Más pronto cae un hablador”.

Lo anterior, argumentando que “hoy soy Gobernador de los veracruzanos y por respeto a ellos doy una respuesta a la última de sus afirmaciones falsas”.

Para algunos círculos, haber respondido a López Obrador (dirigente moral de un partido) sería rebajarse como gobernante electo, algo que también en su momento le recomendaban a Javier Duarte de Ochoa para no responder acusaciones de Yunes Linares, quien en su momento no tenía ni cargo oficial ni partidista.

Pero al parecer Yunes Linares prefirió hacerle honores a su ya conocida fama de “entrón”, y al originario de Soledad de Doblado se le olvidó que ahora es gobernador, no candidato, cayendo en la dinámica de golpeteos en un periodo de gobierno muy corto.

El asunto es que también se olvidó que antes que a su persona representa al Gobierno de Veracruz; que sus respuestas oficiales deben ser más mesuradas y menos violentas… Pero algo dijo López Obrador que le picó el orgullo a Yunes, y eso apenas en una visita de fin de semana.

Por su parte, Andrés Manuel trepa al escenario nacional al mandatario estatal y lo coloca como uno de los activos del neo-panismo a vencer rumbo a las elecciones presidenciales, además de los otros actores políticos como el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle (estado donde trabaja un ex jefe de Yunes, el ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco); el dirigente partidista Ricardo Anaya; y la ex primera dama Margarita Zavala.

¿Quién perderá o ganará más? Ya se verá en las próximas semanas, porque la guerra parece que seguirá escalando entre Yunes y MORENA en Veracruz, que a su vez es la antesala de lo que ocurrirá en 2018.

EPÍLOGO: Panistas exhortando tratar mejor a empleados despedidos del gobierno estatal; perredistas subrayando que iniciativas de Yunes entraron a destiempo… ¿A poco ya se pelearon tan pronto con el Ejecutivo?… Chiaaaaale…

Este lunes, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hizo una declaración relevante y cruel (algunos lo catalogan como un crimen de lesa humanidad): que durante el sexenio de Duarte a niños enfermos de cáncer se les estuvo administrando falso medicamento.

El caso en sí es alarmante; según el mandatario estatal, se continúa indagando: “No ha concluido la investigación, pero sí tenemos el resultado de que una quimioterapia que se aplicaba a niños no era el medicamento… lo que me parece un pecado brutal”, expresó el mandatario en rueda de prensa.

En la revelación no hubo mayores datos; no se dio a conocer quién suministró el medicamento, quiénes estuvieron a cargo; es decir, hasta el momento no hay responsables ni denuncia oficial, según lo dicho por Yunes Linares, ante un señalamiento muy grave.

Fue la noticia del día y se extrapoló hasta este martes, donde todavía hay reacciones en medios y redes sociales. Claro que ya urge que detengan a Javier Duarte y esta revelación se sume a la lista de delitos que lo persiguen; es imperdonable… No tiene poca madre, por decirlo en un sentido más coloquial… Urge que los responsables respondan ante la ley con una investigación bien sustentada.

Pero también habría qué ver el momento en que Yunes las da a conocer; en política, especialmente en tiempos electorales, cualquier revelación de esta naturaleza lleva un fin que no necesariamente es la justicia. A eso se le suma que tales atrocidades son creíbles por el cúmulo de abusos y excesos documentados (y los que faltan seguramente por revelar) del sexenio Duartista.

Es decir, Duarte ya no sólo es el peor gobernador en la historia de Veracruz; no sólo es el más corrupto y el más ratero, sino que también está casi a niveles de un genocida.

En sí la filtración de Yunes Linares (y, ojo, lo analizaremos sólo como mero mensaje) es muy mediática y escandalosa, además de oportunista; minimiza cualquier otra noticia grave que ocurra en el estado:

1.- NIÑOS: el sector más vulnerable e inocente que obliga a poner una atención extra en la opinión pública.

2.- NIÑOS CON CÁNCER: imágenes poderosas que remiten, por ejemplo, para vender historias en el Teletón y que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes ha tratado de erradicar para evitar su explotación y proteger a ese sector.

3.- NIÑOS CON CÁNCER A LOS QUE LE DIERON MEDICAMENTO FALSO: El grupo más vulnerable e inocente que obliga una atención extra en la opinión pública pero que además estuvieron condenados a morir. Un delito, por donde se le vea.

Claro que es indefendible una situación tan grave y no es para minimizarse, pero la noticia de los medicamentos clonados surgió desde 2011, cuando el entonces contralor del estado, Iván López Fernández, dio a conocer “la existencia y aplicación de medicamentos clonados a pacientes del Centro Estatal de Cancerología (Cecan), ante lo cual se ha iniciado una investigación a fondo para conocer al responsable y saber si las medicinas contenían fórmulas similares o se trataban de meros placebos”. (La Jornada Veracruz, nota del reportero Jair García, fechada el 2 de junio de 2011).

En el mismo medio, en nota del 21 de julio, se dio a conocer que se iniciaban “procesos administrativos en contra de funcionarios de la Secretaría de Salud (SS) estatal que clonaron medicamentos… Se trata de personal que durante esta administración compró y distribuyó medicamentos clonados o piratas del laboratorio Roche entre pacientes del Centro Estatal de Cancerología (Cecan)”.

El 4 de octubre de 2011, López Fernández reveló que ya se le había dado aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el proveedor del medicamento “clonado o cambiado”, pero el caso se fue perdiendo en el tiempo.

En ese entonces, el secretario de Salud era el doctor Pablo Anaya Rivera, ex alcalde de Poza Rica y quien es señalado por varias voces como el responsable directo de la caótica situación financiera que existe en la Secretaría de Salud. La última vez, a Anaya se le confirió el cargo de Delegado Distrital del PRI en Papantla.

Pero en el Veracruz actual y con menor ruido, este lunes también trascendieron que existen ya miles de trabajadores en paro de brazos caídos, entre los que se destacan los del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet); El Colegio de Veracruz (Colver) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), donde la dirigente sindical es la senadora priista suplente Erika Ayala Ríos, quien informó que este lunes y martes están suspendidas las actividades en los 70 planteles del COBAEV del estado, con huelga de más de 4 mil trabajadores.

Al menos estas tres entidades se sumaron al reclamo del pago de quincenas pendientes del año pasado, aguinaldos y otras prestaciones, rubros que por ley (o por humanidad) ya deberían haber sido cubiertos y para lo cual el Gobierno de Veracruz se volvió a endeudar pidiendo un préstamo bancario para pagar los compromisos de salarios a empleados estatales.

Pero la respuesta del gobernador (ya con menor estridencia por la revelación de los niños con cáncer) fue en el sentido ya conocido por todos: el de descalificación: acusó, por ejemplo, en el caso del Colegio de Veracruz, que su rector recibe un salario oneroso de 90 mil pesos y que hay exceso de personal.

Se repite y se está de acuerdo con el gobernador: es brutal lo que ocurre con el caso de los niños con cáncer, pero él mismo ha socorrido al cuento de que se vive una “crisis humanitaria” y una “emergencia financiera” en el estado y no necesariamente relacionada a la salud, sino también a la falta de liquidez del gobierno, los problemas laborables, las deudas, el cierre de empresas y diversos problemas en los que tiene injerencia el gobierno estatal.

Y es que el ocultar los problemas o hacer caso omiso a ellos con anuncios mediáticos, descalificativos y escandalosos quizás le resulte al mandatario por el corto plazo que representa su gobierno.

La cantaleta de que la anterior administración le entregó un gobierno en situación catastrófica y cuyas repercusiones se extenderán por los dos años de gobierno actual, le darán a Yunes Linares argumentos para decir que el villano favorito es Duarte, todo es culpa de Duarte y debemos creerlo así, porque definitivamente Duarte y su pandilla se pasaron de gaver en muchas cosas… como el caso de los medicamentos clonados, aunque ya se sabía desde 2011.

EPÍLOGO: Que en el rancho El Faisán siempre se ha sabido que opera la delincuencia organizada. Que ya ha habido antes operativos en el mismo punto… ¿entonces nomás están reciclando aseguramientos y expedientes en la Procuraduría o la Fiscalía? ¿De qué se trata, pues?