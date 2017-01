Arnau Oliveros para Santiago Tuxtla

Me ofrecieron la dirección del ITSSAT

Fararoni sigue acaparando atención

En Santiago Tuxtla se ha formado un grupo de apoyo para Gabriel Arnau Oliveros, para que sea aspirante a la presidencia municipal, ya ha sesionado un grupo de amigos para darle a conocer el interés que tienen para que sea nominado candidato; fue el licenciado José Ocelot Pichal quien manifestó que Gabelo sí desea participar en esta justa política, porque Arnau conoce muy bien los caminos del municipio, ha sido alcalde dos veces y la tercera es la vencida.

Gabriel Arnau Oliveros: su carácter lo ha llevado a un sitio de alto nivel y podría adjudicarse la presidencia municipal si la ciudadanía logra llevarlos al triunfo. Fue de última hora que Gabelo se decidió estar en la jugada y lo está demostrando con las reuniones que tienen con los amigos que quieren verlo en las boletas electorales.

Al platicar con el Ing. Fausto Amador Mixtega sobre la dirección del tecnológico de San Andrés, señaló: “Me la ofrecieron pero con varias condiciones y eso no me convenía, primero al aceptar la dirección del Tecnológico ya no tendría ningún beneficio que actualmente tengo, quedarían desplazados con el único sueldo de este plantel; así no le entro, porque después de cumplir con el ciclo en la dirección viene otro a ocupar mi lugar y quedaría chiflando en la lona. Mejor sigo como estoy y adelante”.

El Ing. Fausto Amador Mixtega está atento a la dirección a la que fue nombrado en la ganadería nacional, sin problemas; y evitar enfrentamientos verbales con alumnos que quieren sobresalir para demostrar que son buenos: “Mejor no, aquí me tiene y que estos estudiantes sigan por el camino que se han trazado para ser unos profesionistas con títulos en las manos”.

Muchas personas ya han cambiado de ideas y se han acercado al Ing. Rafael Fararoni Mortera para indicarles que están con él, porque es un joven que sabrá llevar la nave a buen puerto y tendrá a su lado gente responsable y trabajadora.

Conocido abogado en administración al cuestionarlo, manifestó: “Rafa él ahora tiene mayor experiencia, sabe manejar las finanzas de un municipio que requiere de colaboración y respeto, San Andrés rebasa los 200 mil habitantes, más agréguele habitantes de las 118 comunidades; quiere decir que la cifra aumenta, ahí Fararoni sabrá cómo manejar un presupuesto que ayudará a esas comunidades”. Porque como dijo el servidor público Carrera: “Si gana Rafael todos vamos a ganar, porque él tiene un programa real y sincero. Rafael Fararoni Mortera acapara la atención de los sanandrescanos”.