Transparentar la información del Congreso

Asegura el filósofo del pueblo Pancho López que el buen juez por su casa empieza y habría que decir también que el buen legislador por su Congreso comienza, luego de que en la más reciente sesión se presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para transparentar la información y que se trabaje en lo que los especialistas denominan parlamento abierto.

En otras palabras, lo que se propone es que toda la información de las actividades, reuniones, conferencias, propuestas, acuerdos que se generan en el Congreso del Estado de Veracruz se suban a la red de internet para que puedan ser consultadas por cualquier persona.

Pero no hay que echar las campanas al vuelo todavía, porque si bien es cierto que ya se presentó la iniciativa por la diputada Daniel Guadalupe Griego Ceballos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, todavía tiene que ser turnada al pleno para su aprobación.

Se trata de aplicar los modelos que ya han sido recomendados por organismos nacionales e internacionales para transparentar la información de los congresos.

En la iniciativa de modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo se establece que para lograr transitar hacia un estadio de mayor participación de la sociedad civil, donde prive un vigoroso ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, con las positivas consecuencias que esto acarrea en materia de construcción de ciudadanía y robustecimiento de la masa crítica, resulta imperativo que el trabajo legislativo desarrollado en el seno de esta Soberanía se apegue en todo momento al principio de máxima publicidad.

Es por esto, por la obligación que se tiene de honrar el derecho de todo ciudadano a acceder a la información pública generada en el proceso legislativo, que se destacó la urgencia de adoptar un modelo de Parlamento Abierto (PA) en el Congreso del Estado.

El Parlamento abierto se define como la acción de someter a constante vigilancia democrática la actividad legislativa por parte de la ciudadanía. Es, pues, un proceso de fiscalización y monitorización del trabajo y la práctica representativa de los diputados, exigiendo en todo momento el mayor apego a la transparencia y la máxima publicidad.

Necesario resulta hacer mención, en un primero momento, de la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria misma que cuenta ya con el apoyo de 76 organizaciones a nivel mundial, provenientes de 53 países. Esta gesta ciudadana tiene como objetivo empoderar al ciudadano a partir del conocimiento y entendimiento de los procesos legislativos, así como del desempeño de sus representantes populares. “La Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria es un llamado a los parlamentos nacionales, y a los órganos legislativos subnacionales y transnacionales, por las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario (PMO’s por sus siglas en inglés) para generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el trabajo parlamentario. Las PMO’s son cada vez más reconocidas por su importante papel en hacer más accesible la información parlamentaria, fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos al invitarlos a participar en los procesos legislativos, y fomentando la mejora de la rendición de cuentas.” ( www.OpeningParliament.org ). México forma parte de esta iniciativa desde el 15 de septiembre de 2012.

Parte de esta iniciativa global es la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa ( http://www.transparencialegislativa.org ), colectivo que ha ido creando redes nacionales de apoyo y divulgación.

De acuerdo con las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo el portal oficial del Congreso del Estado publicará, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, las convocatorias, documentos de trabajo y orden del día de cada reunión de Comisión.

La lista de asistencia, actas, registro de votación, versiones estenográficas, acuerdos, dictámenes, comunicaciones, así como todo lo que sea votado, producto de cada reunión de Comisión, deberán ser publicados y divulgados en el Portal oficial del Congreso del Estado en el transcurso de las veinticuatro horas siguientes a la celebración de la misma.

Toda la información del Congreso es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso a la información pública del Congreso, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

Las entidades responsables del Congreso deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. El Congreso contemplará la inclusión de principios, políticas y mecanismos de apertura gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, impulsando preferentemente la utilización de tecnologías de la información mediante su función legislativa.

Toda la publicación de información parlamentaria se hará siguiendo los principios de datos abiertos, utilizando formatos que sean legibles por máquinas, reutilizables y publicables.

Para el correcto monitoreo y evaluación del trabajo realizado por cada legislador, se instituye la figura de Perfil Legislativo. En el portal oficial del Congreso del Estado se podrá acceder al Perfil Legislativo de cada uno de los legisladores, mismo que de manera ágil presentará al ciudadano el listado de iniciativas, documentos, y puntos de acuerdo presentados por cada legislador ante el Pleno o la Diputación Permanente, el estado que guarda el trámite legislativo para cada documento; el registro de asistencia, tanto a las sesiones ordinarias del Pleno, de la Diputación Permanente y de los periodos extraordinarios, como de la asistencia a las sesiones de las comisiones, comités y otros órganos administrativos y de gobierno de los cuales forme parte.

Ojalá y la iniciativa no sea turnada a la congeladora, en lugar del pleno, para que sea aprobada y puesta en operación lo más pronto posible.