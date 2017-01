Problemas de incontinencia verbal

PRIMERA ESCENA: La diputada Maryjosé Gamboa acusa, sin prueba alguna, que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares protege a las mafias transportistas por no aprobarle su propuesta de mototaxis en zonas rurales. Este jueves se desdice y dice que efectivamente no tiene pruebas de lo anterior… “Que dice mi mamá que siempre no”, y la verdad que la declaración de la legisladora panista, lejos de mostrar autonomía, sólo debilitó a su protector, quien también tiene dos fuertes reveses en esta semana con propuestas bateadas en la Legislatura.

Algunos piensan que se trata de la inexperiencia de quienes asumieron curules (basta recordar a la diputada que dice que el profe Zúñiga, fundador de la UPAV, anda por ahí caminando cuando tiene más de tres años de fallecido); otros que simplemente no tienen facultades para tejer fino y hacer amarres.

SEGUNDA ESCENA: Jorge Winckler Ortiz, el amigo y fiscal a modo del gobernador Yunes también tuvo un episodio de verborrea lamentable: siendo el titular de la Fiscalía General del Estado, al joven oaxaqueño se le olvidó que ya no es abogado litigante privado y representa una institución del estado, pero se fue en contra de la Procuraduría General de la República al cuestionar su capacidad.

El joven Fiscal (quien lleva a su familia a todos los eventos como si fuese día de campo) negó que sea una buena idea de los diputados federales pedirle a la PGR que atraiga el caso de las quimioterapias fantasma: “Es una facultad de la PGR, yo quisiera que no atrajera la PGR el asunto, porque sabemos que cuando atrajo la PGR Javier Duarte huyó del país y hasta el día de hoy no lo encuentran”… Así le agradece el gobierno de Yunes Linares a la PGR que le ha dado recursos de lo incautado al ‘gober’ prófugo Javier Duarte, y donde el procurador Raúl Cervantes, ha entregado más de 172 millones de pesos. Vaya gratitud y cortesía institucional.

(Como dato, no hay que olvidar cuando el ‘gober’ Yunes Linares se aventó la puntada de enfrentarse con el secretario de Hacienda, y en respuesta la Federación le ha pintado mocos para su “rescate” financiero; eso sí, apegado a la ley).

TERCERA ESCENA: Tío Migue dice que Tío Fide no representa nada; así lo expresó con una seriedad desencajada, cara de pocos amigos, por aquello de que su Némesis no tarda en venirle a aguarle la fiesta a territorio jarocho: “¿Usted cree que Fidel Herrera represente algo en Veracruz? Representa repudio que tienen los veracruzanos, es lo único que representa, no representa absolutamente nada”.

¿CÓMO SE LLAMÓ LA OBRA?… “Abrón, solitos se empinan…”