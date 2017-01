Vientos de transformación

Región compleja políticamente

Mientras tanto en Topotilandia

LA VERDAD en política Resulta denigrante,…cuando esta se esconde tras la mentira donde se detiene y transige, se frustra o muere víctima de sus debilidades y temores, NADA regresa atrás NI tan ricos en ilusiones los cándidos viejos sueños ciudadanos resucitan como símbolos de justicia como signo de los tiempos, voces más ominosas han señalado que políticos corruptos han ocasionado un deterioro social apocalíptico cual perros con rabia ostentan el poder sangrando la equinococia popular enriqueciéndose ilícitamente, PERO a grandes males,…mejor debe ser el remedio.

VIENTOS de transformación recorren la Entidad Veracruzana Nueva actitud política, nuevo régimen gubernamental pero sin renunciar a identidad y pasado histórico, han caído viejas costumbres políticas, con la alternancia en el poder Estatal se han rebasado limites que se consideraban intocables y eternos, y que hoy al parecer son cosas del pasado, se habla de otro VERACRUZ acorde con los tiempos modernos y que responda a los anhelos de los jarochos, para MIGUEL ANGEL YUNES LINARES y su gabinete la nada fácil la tarea es ardua, estamos en etapa más competitiva, abierta donde tendrán que sortear los retos con la imaginación y habilidad de un Nostradamus porque la coyuntura que se vive es en extremo delicada ¿Veracruz realidad o fantasía? Ya lo sabremos pues los tiempos políticos se suceden con una velocidad de vértigo, solo los auténticos líderes sociales son capaces de mantener el ritmo que marcan los pueblos, cualquier desfasé es gravísimo ¿estará el nuevo gobierno a la altura del reto que millones de jarochos le plantean?

SERVIR con responsabilidad es saber dar cumplimiento a la palabra en favor de los reclamos populares porque la grandeza de un Estado reside en la Honradez y responsabilidad de sus funcionarios públicos gracias a precisas gestiones que viene realizando en favor de productores de café en el Estado de Veracruz el Diputado federal Lic. Jorge Alejandro Carvallo Delfín ante el PIAC los cafeticultores se ven beneficiados con recursos económicos y asistencia técnica por parte de SAGARPA, siempre pendiente en gestionar y concretar apoyos al sector rural Carvallo Delfín manifestó que existe convocatoria para lograr más apoyos a su favor a través de PROCAFE., queda demostrado que este legislador federal como pocos sabe cumplir de campañas con gestiones y acciones de beneficio a la gente del campo de cara al pueblo.

ALLA por el D.F. en el recinto de San Lázaro se rumora que el diputado federal Veracruzano Tareck Abdala no buscara escudarse en el fuero ante las acusaciones que supuestamente existen en su contra, por la Atenas Veracruzana en el congreso local cierto diputado local por los Tuxtlas dijo SI al desafuero pero a la hora de votar lo hizo en contra tal y como lo mostro el tablero electrónico del palacio legislativo jarocho, ¿Por qué tal indecisión, quien anda debe, ..Pues que no se queme?

LA Región de los Tuxtlas es la más compleja políticamente hablando dónde pocos suelen analizar LA MORALEJA de una lección política para los tiempos de transición municipal, el diferente perfil y las particularidades de cada municipio generan un cumulo diverso de expectativas como consecuencia de la propia pluralidad que la sociedad enfrenta asociada a los reclamos de la “constante democratica” que todos los aspirantes y partidos políticos contendientes a las alcaldías municipales defienden a toda costa BIEN se puede afirmar que estas anómalas situaciones políticas se aplican YA a conveniencia A Los aspirantes y como preceptos rectores están sujetos a la interpretación de los intereses en juego y de sus presentantes como partidos políticos véase la forma como PAN-PRD se han repartido los 212 municipios jarochos sin mediar que la mayoría de ellos llevan la bendición del nuevo Gobierno Estatal.

LA PARADISIATICA TOPOTILANDIA un municipio mágico que ni por lo MAS por lo menos, no aprende a vivir de su desgracia política, ¿nudos de hierro en manos? Por la corta memoria de su gente topotilandia se ha convertido en invernadero de asociaciones civiles que al vapor se coluden con partidillos liliputienses impulsando disque aspirantes a la alcaldía municipal a gente con demasiados chipotes de imagen que pulir los cuales solitos se complican su situación política véase el ex/alcalde municipal Salvador Guerrero Moreno recorrió el vaticano cupular de MORENA ahí ciertos cardenales le dieron su bendición pero se le apareció SANTA Cinthia Brizuela Alcocer quien después de excomulgar al aspirante Luis Eduardo Garrido, y como le gustan los enclaves político también al parecer está enjuagando las pretensiones municipales de Guerrero Moreno y quedarse como candidata de MORENA VAYA Santa Cinthia tiene tumbao aunque ciertos militantes no aceptan que sus rezos lagrimales este dejando en la banca al único Guerrero moreno de topotilandia quien está en espera de la decisión del obispo jarocho Cuitláhuac, VAYA los disque Chambeadores del Partido del Trabajo al clásico cocochas se quieren botanear solos los afrodisiacos tegos con su aspirante Juan Carlos Cobix, MIENTRAS va floreciendo ENCUENTRO SOCIAL en Veracruz su presidente Estatal el diputado federal Gonzalo Guizar Valladares busca que el PES aflore en topotilandia posicionando como candidato a la alcaldía municipal el Ing. HERIBERTO Villarreal Benítez quien navegara solo con el PES por el aun precioso lago del mágico pueblo y que el 5 de febrero le tomara protesta como candidato a la alcaldía municipal el dirigente Estatal Guizar Valladares, POR EL PAN quien navega un horizonte claro en pos de la alcaldía municipal es el C.P. Julio CESAR Ortega Serrano quien por su sencillez ha hecho de la verdad el reflejo sano de su persona que lo muestra como un tipo Cortez, educado, responsable y participativo al que anima en la defensa de su pueblo una evidente mística patriótica, ORTEGA SERRANO un aspirante a la alcaldía municipal Producto del esfuerzo con arraigo honrado en su tierra, sin presente tramposo y con respeto ganado por sus acciones y atributos de gente honesta, LA POLITICA TOPOTERA un arte que los nuevos tiempos reclaman un mayor dinamismo, una mayor eficiencia pública municipal como instrumento de equidad social, porque los catemaqueños tienen el indiscutible derecho de ser libres en una sociedad donde la justicia social sea no solo una aspiración, sino una realidad tangible, con prudencia y sin titubeos se puede consensar un desarrollo equitativo en favor del mágico pueblo con la virtud de saber que transformar y que conservar como signo de los nuevos tiempos, YA BASTA de cacicazgos políticos, del continuismo corrupto, avasallador, soberbio, prepotente, YA BASTA de vandalismos impunes TOPOTILANDIA merece un mejor destino un poder municipal sin cercas de cara a su gente que se multiplique en cada ley reglamentaria, que beneficie constitucionalmente al mágico pueblo y a su noble gente., DONDE peca la opulencia de unos cuantos “tíos vivos políticos municipales” navegando sobre la miseria de todo un pueblo.