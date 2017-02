Roberto Virgen por la municipal

Raúl Sosa, reconocida labor

Julio Malpica atento en JS

No respetan al Benemérito

El Lic. Roberto Virgen Riverol se reunió con periodistas el día de ayer para informar que renuncia a la Secretaría Municipal para participar en las contiendas municipales que se avecinan.

“Deseo ser un presidente que velará por San Andrés, porque aquí nací y mis padres me indicaron que el respeto a mis mayores es lo que se lleva a incrementar la amistad y llegar a lo que uno desea; tengo a mis hijos, los he educado con certeza para que sean algo en la vida. Soy priista desde hace 33 años, sirviendo en la municipal y estatal y hoy deseo ser alcalde de San Andrés Tuxtla. Será otro a quien le vamos a echar los kilos para que sea reconocido a nivel nacional, gracias por acompañarme y escuchar mis palabras y acepto las críticas, para eso estoy. Gracias a mi esposa que me acompaña en esta tarea de ser candidato a la presidencia municipal”.

Mientras en Santiago Tuxtla el Lic. Raúl Sosa González sigue su peregrinar para ocupar por segunda vez la alcaldía de su municipio. Ha tratado con todos los agentes municipales y tiene el respaldo para llegar a ser el candidato de su tierra, porque los está ayudando y apoyando en cosas del campo y el deporte; por lo que Raúl tiene asegurado el pase a la municipal de Santiago Tuxtla.

La ciudadanía tiene confianza de que el Lic. Raúl podrá llegar por segunda vez a la presidencia, ha platicado con ellos de los problemas que tienen y les comunicó que si llega será un alcalde de tiempo completo, no los defraudará; cumplirá porque quiere que Santiago Tuxtla avance.

Desde que inició la tarea como jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 10 con sede en San Andrés Tuxtla el doctor, julio Malpica Luna, está trabajando tiempo completo para tener en orden su jurisdicción.

Recorre lo que comprende su territorio y lleva la comunicación directa a los encargados de los hospitales y les habla con certeza de que se cumplirán los apoyos a los enfermos y para darles a conocer que la salud es lo primero.

El doctor Julio Malpica Luna está trabajando mañana, tarde y noche, para obtener resultados positivos y haya orden y respeto; señaló: “Para esto estamos, para trabajar y tener todo con responsabilidad”.

Debe haber vigilancia constante en la estatua de don Benito Juárez García. Esos chamacos pedigüeños a cada rato se orinan en esa estatua y nadie les dice nada; además, la llave de agua potable la utilizan para llenar las vejigas y andar tirándolas en pleno centro de la ciudad.

Ayer uno de esos chamacos muy campechanamente, sin importar el paso de las damas que van a los bancos, estaba haciendo sus necesidades a su gusto; esa estatua es para respetarla y no ser utilizada como mingitorio al aire libre.

Esperamos que éste aviso seaa leído para cuidar la imagen de Benemérito de la Américas.