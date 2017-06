Las relaciones familiares son las más sagradas de todas las relaciones

La Familia es lo más importante que tenemos. Fue instituida por Dios y abarca las más sagradas de todas las relaciones. Únicamente mediante su organización se pueden cumplir los propósitos del Señor.

La importancia de la Familia –del padre—de la madre—de los hijos y del hecho de que todos somos hijos de Dios; los padres que traen hijos al mundo, tienen la responsabilidad de amarlos, de nutrirlos y cuidarlos, de enseñarles los valores que bendecirán su vida de modo que crezcan y lleguen a ser buenos ciudadanos.

Quiero recalcar aquello con lo que ya están familiarizados, que es la importancia de unir nuestra familia con amor y bondad, con aprecio y respeto, y con la enseñanza de las vías del Señor a fin de que sus hijos crezcan en rectitud y eviten las tragedias que afectan a tantas familias en todo el mundo.

Es fundamental que no desatiendan a su familia. Nada de lo que tienen es más valioso.

Hacemos un llamado a los padres para que dediquen sus mejores esfuerzos a la enseñanza y crianza de sus hijos. El hogar es el fundamento de una vida recta y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales en el cumplimiento de las responsabilidades que Dios les ha dado.

Estoy convencido de que no hay nada que proporcione mayor éxito en la arriesgada tarea de ser padres que un programa de vida familiar que provenga de la maravillosa enseñanza del Evangelio.

De la obligación para los hijos de proveer para sus necesidades, que ha de gobernar su casa “por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Que la madre en el hogar es una hija de Dios, un alma de inteligencia, devoción y amor, que tiene el privilegio y la obligación de cuidar y velar por los hijos de NPC.

En un hogar así se ama a los padres y no se les teme, se les aprecia y no se les tiene miedo, y a los hijos se les considera seres muy preciados que da el Señor para cuidar, sustentar, alentar y guiar.

Puede que en ocasiones haya desacuerdos, pequeñas disputas, más si hay oración, amor y consideración en la familia, habrá también un cimiento de afecto que los unirá siempre, así como lealtad que siempre servirá de guía.

Ahora un consejo para los padres y madres que no tienen cónyuge… (Ustedes) llevan cargas agotadoras al luchar las batallas diarias que acompañan la crianza de los hijos y ver que se cubran sus necesidades. Ese es un deber solitario, pero no tienen que estar completamente solos. Hay muchas personas que podrían extender una mano hacia ustedes con delicadeza y comprensión. Sin desear entrometerse donde no se les necesite, sino que su interés es genuino y sincero y ellos se bendicen a sí mismos, a la vez que los bendicen a ustedes y a sus hijos. Acepten su ayuda, ellos tienen que brindarla por el bien de ellos y por el de ustedes.

Cuanto más eduquen a sus hijos por el Sendero de Jesucristo, con amor y metas elevadas, hay mayor probabilidad de que tengan paz en sus vidas.