DÍA DEL PADRE… Sin ventas

Clases de boxeo

Ojo a paqueros y taxistas

Muchos comerciantes tuxtlecos, manifiestan que no aseguran buenas ventas para el día del padre que es este domingo 18 de puño, comparado al 10 de mayo que la ciudadanía se desplaza a diferentes comercios para comprar el regalo de mamá y ahora en este día del padre se ha visto pocas personas comprando el regalo de papá, ya que la mayoría de los ciudadanos se les olvida festejar a papa, mientras que otros los llevan a un restaurante a comer, acción que les pega a dichos comerciantes señalando que será poca la asistencia en sus locales para comprar un regalo el DÍA DEL PADRE. este tercer domingo de junio.

Entrenadores de boxeo de esta ciudad asistieron al puerto de Veracruz a recibir cursos de este deporte para enseñarles a sus pupilos como deben de defenderse del contrario, los cursos fueron buenos por qué hubo pláticas de cómo enseñar al nuevo elemento que va incursionado al boxeo, una de ellos señaló: “Quedamos satisfechos de estos cursos porque lo vamos a emplear en los boxeadores de nuestro grupo y así poder enseñar a los nuevos elementos que lleguen con nosotros, el deporte es bueno y hay que saberlo entender para llegar a un sitio que nos respalde”.

Ahora “los paqueros” tienen otra fórmula para atacar a sus víctimas; esperan los días de jubilados o pensionados para caerles con la mentira que traen un cheque, pero como no traen credencial de elector por eso no se los pagan, tienen a otro adentro del banco para ver a la víctima cuánto cobró, sale y le dice al otro que la persona viste de tal manera y ahí lo abordan para el engaño correspondiente, si es “viva” la persona no se deja engañar, pero si está inocente cae de inmediato, mucho ojo con estos vivales que llegan a la ciudad para hacer dinero fácil.

Hay quejas de usuarios que cuando abordan un taxi no se dan cuenta que andan alcoholizados, no se vale la acción de estos personajes, el patrón debe revisarlos constantemente para evitar estas malas mañas de sus trabajadores, para evitar problemas dijeron “no te damos los números pero si llegara el caso, si darían el nombre y el número del taxi, hay que evitar accidentes por causas de la alcohol”.