Los Tuxtlas y sus políticos

TODA OPORTUNDAD emprendida es un reto, EN POLITICA NO ES LO mismo triunfar, que hacer gloriosa la derrota porque si la delincuencia y los delitos se agravan evidentes es que la miseria y la desigualdad van en aumento porque la sociedad está mal gobernada POR lo habría que cortar la mano del corrupto para salvar al pueblo.

ROMPER NO ES CONSTRUIR, cualquiera puede el proverbio bien podría servir para ilustrar la errónea actitud de ciertos legisladores de “oposición” que aún no aceptan que la alternancia devoro al imperio Priista Y que la dimensión de tal catástrofe tienen que digerirla a huevo obligados por su trascendencia política., señores legisladores en este trampero ámbito político hay que tragar zapos y sonreír a la vez, UN líder puede exponer su vida sin el derecho de exponer la vida de los demás, pero ciertos legisladores carentes de sensibilidad como Vicente Benítez Gonzales dominados por el paroxismo de la transmutación y empujados por la ambición buscan convertirse en lidercillos del partido que los llevo al poder y con turbias maniobras buscan ir desplazando a la cúpula., al resarcir los hitos de la historia Benítez Gonzales tuvo como benefactor al ex/perredista Elías Miguel Moreno Brizuela quien siendo Senador de la Republica le ayudo Consiguiéndole beca para estudiar en la Universidad de Chile, Ho ingratitud siendo Chavo MAYA pronto olvido la buena acción de Moreno Brizuela Y se cobijó bajo la sombra del regordete tranza ex/gobernador Priista Duarte de Ochoa hoy precioso en Guatemala, se olvido del PRD favor y se hizo priista donde pulió las uñas de picho y gracias a su compadre Duarte se hizo nuevo rico ya con espuela buscando no caer en “desgracia política” por el billullo lo agenciado indebidamente, brinco la órbita del PANAL un partido producto de un proyectó individual NO NACIONAL, NO aglutinador de las aspiraciones más representativas del pueblo, SINO ficticio y circunstancial, satélite DEL PRI y con ese membrete político haciendo una campaña ostentosa y derrochadora logra la diputación local por el distrito XXV DE la región de los Tuxtlas donde con pretendidas y burdas acciones y siendo secretario de organización del PANAL intento imponer como presidentes municipales a sus tingoliches, cuijas y zapos candidatos aun a costa de la institucionalidad de esos municipios era tal su locura que ya se soñaba diputado federal el gozo se le fue al pozo unto con su depredador aliado Gonzales Azamar, con falsas palabras no se puede sepultar la ideología de varáis generaciones, Benítez Gonzales hoy niega a Duarte de Ochoa pero lo adora en secreto así como negó avergonzarse de su pasado sin discernir el error del acierto sigue dando tumbos el ex/tesorero de Duarte de Ochoa, cacareando el huevo posa al lado de la bancada panista y el ejecutivo estatal ignorando aquella frase “Ni perdón ni olvido para quienes saquearon Veracruz” tal vez aquellas fueron frases y promesas de campaña pero que habrá que jalearle a Yunes Linares a cumplir su palabra ¿SERA acaso que entre sastres no se cobran los remiendos? Muchos son los Veracruzanos agraviados la sociedad jarocha exige NI PERDON NI OLVIDO, por ahora parece que en este crimen de muchas manos y no pocas malas conciencias, SON más los que pregonan su “pureza” que los que confiesan su negligencia.

EL QUEHACER municipal dinámico y permanente que se desarrolla en el comercial municipio de San Andrés Tuxtla lo hace destacar como uno de los ayuntamiento de más importancia en el Estado de VERACRUZ, con civilidad, honestidad y respeto a sus paisanos EL ING. Manuel Rosendo Pelayo ha puesto todo su esfuerzo y tenacidad para Impulsar un desarrollo sustentable en favor de sus paisanos, San Andrés Tuxtla hoy por hoy es un municipio fuerte y vigoroso en lo económico y con un porvenir más claro y promisorio con la certidumbre de una vida mejor mitigando las necesidades de las familias pobres y marginadas con apoyos oportunos dejándose los beneficios en los cuatro puntos cardinales del municipio los cuales hasta el último día de su mandato municipal seguirán siendo prodigados., la unidad lograda por la actual administración municipal es manifiesta, las buenas acciones y obras realizadas por Manuel Rosendo Pelayo hablara la historia la que le reafirmara el ser uno de los presidentes municipales más destacados de su terreño.

EN TOPOTILANDIA se acabó el caciquismo disfrazado de soberanía Municipal lo pasado en las elecciones del 4 de JUNIO EN EL MAGICO Municipio, más que un hito es una dura lección de valor y dignidad de los catemaqueños que HARTOS del continuismo depredador dijeron ya BASTA de tantos cotos de impunidad, tanto abuso de Poder Municipal, tanta violencia, tanta delincuencia, tanta inseguridad, y decidieron alzarla voz y voto y dar una dura lección aquellos que como Nerón incendiaron la dignidad del mágico pueblo QUE hoy cobrando conciencia lo ve como un resabio humillante que se pierde a lo lejos.

El C.P. Julio Cesar Ortega Serrano un hombre sencillo a la altura de su tiempo con el cual se fortalecerá la administración pública municipal del mágico municipio, un hombre producto del esfuerzo de inquebrantable vocación de servicio unida a su convicción social, quien ha tenido el acierto de nunca caer en el caldero de las pasiones políticas personalistas que todo lo ahogan y destruyen, sabe que su triunfo NO es ningún premio es una responsabilidad y representa la esperanza y la nueva opción de los catemaqueños que sin regatear beneficios legítimos, sin menoscabar esfuerzos se sumaron entorno suyo para ejemplificar como la unidad de sus paisanos tiene la suficiente capacidad para enfrentar lacras, así como retos presentes y futuros, por lo que ante ellos Ortega Serrano ha sabido ser como siempre gente sencilla con olor a pueblo, un hombre de su tiempo a la altura de la tierra que le dio la vida y por la cual ha prometido trabajar allegando los beneficios a la comunidad de manera honesta y responsable, por ende la pasión insana, los desengaños que en abundancia produce la política, el ánimo de venganza no están ligados a su auto consigna de trabajar más día a día, pero trabajar pensando en los demás, sin regatear beneficios legítimos y sin menoscabar esfuerzos que se sumaron entorno suyo en Ortega Serrano hay lealtad hacia su pueblo.