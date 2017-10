Resultó el apretón de MiYuLi.

Ya cayó Benítez, quien sigue.

El arrebato caníbal del diputado priista Carvallo, tiene explicaciones obvias.

Declarar públicamente que sus compañeros de partido, Pepe y Héctor Yunes, tienen secuestrado al PRI está íntimamente relacionado con dos de sus características: la cobardía y el Alzheimer.

Mire usted.

Salir casi de ultratumba para denostar a sus correligionarios no es más que una clara obediencia a una orden de Miguel Ángel Yunes Linares.

La amenaza del gobernador, de meter a la cárcel a los corruptos funcionarios del duartismo y fidelismo, lo hizo salir del clóset sólo para vomitar porquerías en contra de su propio partido.

¿O te unes a mí o te refundo en la cárcel? Pareció decirle Miguel Ángel Yunes al legislador que ha permanecido gris y hoy viene a resultar mordelón.

Pero, bueno, no es de sorprenderse porque si Jorge Carvallo ha sido capaz de lanzar improperios en contra de su propio padre, qué no hará por mantenerse en la impunidad.

O, ¿por qué no dijo lo mismo en tiempos de Fidel Herrera y Javier Duarte?

Y ahora resulta que apenas se viene a dar cuenta que el PRI está secuestrado, cuando éste lleva años, añísimos en esa posición.

Tonto no es.

Lo cierto es que tiene razón porque, en efecto, son ambos –Pepe y Héctor- quienes no quieren soltar sus aspiraciones por gobernar la entidad y dar paso a nuevas caras.

Sin embargo, el PRI siempre ha padecido de ese mal y apenas ahora viene a refunfuñar el diputado.

Y así como alude a que los senadores tienen secuestrado al PRI para saciar sus intereses, así obedece él a Yunes también para saciar su interés por no caer en la cárcel.

¿O por qué cree usted que Vicente Benítez, Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Ricardo García Guzmán, Carlos Aguirre Morales, Leonel Bustos, Ramón Ferrari Pardiño, Antonio Gómez Pelegrín y Erick Lagos están impunes?

Claro, porque el gobernador los tiene amordazados para alimentar su sed de venganza en contra del fidelismo y del duartismo.

Y así, uno por uno va a ir cayendo o, bien, uniéndose al proyecto yunista para fortalecer al hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, con rumbo a sucederlo en la gubernatura veracruzana.

Vaya joya inigualable que se aventó el (des)gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ayer en Xalapa cuando una periodista le preguntó por qué siguen los destazados y tirados por todo el estado, a lo que el expertísimo en seguridad replicó: “no, en todas partes no, ¿dígame dónde?”, pero la incisiva reportera le cuestionó: “en Veracruz, este fin de semana”, pero el chucha cuerera de la seguridad en Veracruz soltó sin recato: “en todas partes del estado no, son 212 municipios”, jajajaja, vaya respuesta, por eso la andanada de golpes que se ganó en el titular de Ejecutivo en las redes sociales. No lo soltaron…

A propósito del Carnaval de Veracruz, ayer trató de inscribirse la maestra Noemí Palomino como candidata a reina pero aunque el presidente de dicho comité Luis Antonio Pérez Fraga le explicó que ya nadie puede registrarse porque el periodo ya cerró, le recordó que él la invitó con tiempo a inscribirse pero no quiso. Por cierto, hay quien asegura que la que está más que puesta y viene bien apoyada porque además trata de negociar para retirar la demanda que tiene contra el ayuntamiento, es la princesa rebelde: Adriana Zavaleta, veremos qué pasa. Hasta pronto.