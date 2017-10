El destapador

En México tratándose de Política Electoral siempre han existido diversas formas de designar a candidatos, ya sea para una Presidencia Municipal, Gobernador de una Entidad Federativa y por supuesto para la Presidencia de la República; los métodos establecidos para llevar a cabo tales designaciones han variado; por ejemplo para designar al candidato a ocupar el cargo del poder Ejecutivo Federal, se hablaba del sobre lacrado o cerrado donde su contenido se refería al agraciado para después de ello cumplir con el rito ceremonial de que los sectores del partido (específicamente) Revolucionario Institucional en una Asamblea Ordinaria o extraordinaria llevaban a cabo el pronunciamiento del ya destapado candidato y quien una vez tomada su protesta estatutaria se alistaba para programar su campaña política por toda la República en aras de que una vez concluido su recorrido instrumentaba y preparaba su equipo electoral para el día de la votación y así asegurar su triunfo indiscutible que para entonces no existía temor alguno para pensar en un resultado adverso.

Este procedimiento político electoral, funciono por equis tiempo y como todo pasa esta vida: vino la evolución política, lo cual trajo consigo otras formas de designar las postulaciones, si apareció una ley electoral que adopto dichos procesos a una nueva realidad social y política, y así vimos que la reforma política iniciada por el ilustre Politólogo Tuxpeño Don Jesús Reyes Morales en el año 1987 le dio otro sentido y otro rumbo a la política partidista, abriendo nuevos cauces a la participación, sobre todo, de crear las diputaciones plurinominales y trayendo consigo una órgano electoral que se encargaría de organizar, programar y llevar a cabo las elecciones federales sustentándose en una ley electoral que regularía dichos procesos; es decir un nuevo sistema para elegir a los cargos de elección popular, bien de diputados senadores o bien para presidencia de la república y como suele decirse, nada es estático la vida pública se transforma y surgen otras maneras de cambiar las cosas, pues es la sociedad misma quien determina y define, principalmente por lo que se refiere a la elección de funcionarios o representantes populares y México no puede sustraerse a estos cambios y ahora que estamos en el umbral del cambio de poderes en este año electoral (2018) y donde obviamente el que despierta mayor interés es el que se refiere al Poder Ejecutivo y donde los diferentes partidos políticos se aprestan a designar a sus candidatos a ocupar la silla presidencial y todavía más ahora que la ley de procedimiento electorales ha declarado que el proceso selectivo ya se encuentra en marcha y donde cada instituto político se prepara a nombrar a su candidato, y así vemos que algunos aspirantes ya están en el imaginario colectivo, salvo el caso de morena, de Andrés Manuel López Obrador, ya esta auto proclamado candidato a participar en la jornada electoral 2018, quedando pendientes de nominar al que supuestamente postulara el Frente Nacional integrado por la coalición PAN-PRD mas el que se sume y por lo que hace al partido Revolucionario Institucional aun no se define a pesar de que hace algunos funcionarios del gabinete presidencial ya apuntados para ser designado aunque a decir verdad y dado los últimos acontecimientos sociales, hace unos días en la ciudad de San Luis Potosí y donde se llevo a cabo la reunión Cumbre de Empresarios, uno de los empresarios renombrados Claudio X. González y quien fuera entrevistado por un comunicador y al tocar el tema de la Sucesión Presidencial declaro o mejor dicho destapo políticamente hablando, al Lic. José Meade Kuribeña, actual secretario de Hacienda y a quien según el Empresario sería un buen candidato por el PRI y además que sería un buen presidente, diciendo entre otras cosas que es lo mejor opción para el país y de ñapa dijo que a México no le conviene que salga adelante un candidato populista o dicho otras palabras que el “peje” López Obrador no conviene a nuestro país ¡ni modo mi pejejito! Parece que no eres bien visto por el sector Empresarial? Aguanta callao mi hermano y como decía el Juglar argentino Leonardo Fabio ¡Otra Vez Sera!