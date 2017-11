Col.: Lo que se ve

Respeten el Día de Muertos

Presencia de centroamericanos ha bajado

Utilizaremos de nuevo el fogón

Respetar el Día de Muertos este Dos de Noviembre, ¿por qué se escribió esto? Porque en este día, muchos jóvenes celebran con música y disfraces vistiéndose con máscaras y ropa con el dibujo de una calavera, las personas entrevistadas señalaron que cuando menos este año se respete por los que murieron en los temblores ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, porque muchos gozan este Día 2 de Noviembre y otros sufren las pérdidas de sus seres queridos, por lo que sería un respeto para ellos por lo que están pasando, cancelar esta fiesta por este día, la ciudadanía mexicana se los agradecerá.

Se ha visto que el número de ciudadanos centroamericanos ha bajado en un gran numero, se ven dos tres que recorren el centro de la cuidad y hasta ahí, otros sólo se pasan para concentrarse donde hay vías de ferrocarril y ahí su suerte.

San Andrés Tuxtla hace dos años se veían decenas de indocumentados pidiendo dinero para viajar a los EE.UU. obtenían ganancias porque en muchos hogares les ofrecían de comer y alojamiento, algunos se ubicaron en la ciudad y están trabajando como mecánicos, taqueros y otros han puesto negocios como pequeños restaurantes que les permite trabajar sin problemas, pero en si el número de extranjeros ha disminuido bastante.

Amas de casa muy enojadas manifestaron que ya no se puede con el alza del precio del gas, dicen, “Ya no podemos guisar, el gas sigue subiendo de precios y los salarios están por los suelos, tendremos que utilizar leña para poder coser los alimentos con el antiguo fogón, cuando íbamos a pagar 500 pesos por el cilindro de 30 kilos cuando hace unos años el tanque costaba $40.00 ya no se puede…

“La leña cuesta menos, el carbón no ha subido por lo que ahora buscaremos alternativas para coser los alimentos, así lo dijeron”.

Ciudadanos sanandrescanos han señalado que San Andrés Tuxtla ya es una cuidad importante con cientos de negocios importantes y más que seguirán llegando por la ubicación que tiene, por lo que sería de interés construir una terminal de primera y también junto a ella otra de segunda como se encuentran en los puertos de Coatzacoalcos y Veracruz, ahí seria la explosión benéfica para quienes deseen poner negocios como se ven en esas terminales. No cuesta nada en pedir, pero alguna autoridad pudiera estar en contacto con empresarios en construcciones de terminales de autobuses.

Se cree que no les caería mal en construir esa terminal que quedaría muy bien donde está la terminal de segunda, el terreno es grande y sería una de las terminales más importantes de esta zona.

Pedir no cuesta nada.