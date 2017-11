White Rosario no debe ser suplente

Deben vigilar callejón Constitución

Trabajaré hasta el último día: alcalde

El Ingeniero Efraín White Rosario no debe ser suplente del nuevo ayuntamiento de Catemaco, él debe ocupar una regiduría o la sindicatura, porque conoce el sistema de la política que se lleva en esa ciudad. La suplencia no le va, dicen muchos catemaqueños.

Se dice que Efraín White conoce los problemas y es por eso que se deberían de dar una regiduría porque en verdad se lo merece.

Un callejón céntrico remodelado, pero hay que vigilarlo por tantas anomalías que se cometen, por lo que se necesita mayor vigilancia por las noches, ya que de ahí se desprende el oleaje de publicaciones que hasta el nombre de las damas aparecen en las paredes de dicho callejón, antes llamado “Callejón Tía Luz”, esas paredes deberán pintarse de nuevo para así borrar las imágenes que ponen los grafiteros.

Manuel Rosendo Pelayo, alcalde municipal ha declarado que trabajará hasta el último día de su mandato porque así lo señaló cuando ocupó la silla presidencial y lo está cumpliendo, la ciudadanía lo sabe y le agradece lo que está haciendo por San Andrés.

El presidente manifestó que seguirá cumpliendo con obras de pavimentación de calles que estaba en el olvido, domos para las escuelas, luz eléctrica para las comunidades, etc.; sin embargo haciendo el esfuerzo sigue proyectando a San Andrés como una ciudad con avances para la ciudadanía. Chedraui nunca se pensaba que llegaría a la ciudad y mire usted ahí la tienen, remató, seguiré trabajando hasta el 31 de diciembre si Dios me da vida.

Se habla que hay nombre para el jefe de prensa en el próximo ayuntamiento que presidirá Tavo Pérez, de todos los nombres el más viable para esta designación es el joven periodista Marco Antonio Ixba Caporal, quien ya en anteriores ocasiones ocupó este puesto, por lo que no dudamos que tal asignación, los que se nombran no tienen carácter periodístico por lo que no se cree que alguno de ellos ocupe ese puesto, mientras que Ixba conoce el sistema y llevará unión entre los periodistas.