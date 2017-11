Hoteleros esperan turistas

Orden en el cementerio

Mujeres deben reportar maltrato

Se espera que en diciembre lleguen turistas a la zona de Los Tuxtlas y conozcan el paraíso que hay, y de paso saboreen las comidas regionales. Así lo expresaron hoteleros de San Andrés, Santiago y Catemaco. También esperan, haya hospedaje en los hoteles para que tengan ganancias.

Uno de ellos manifestó: “ojalá tengamos la oportunidad de servirles y nuestra atención que para eso estamos.

Ahora las condiciones de las carreteras es otro factor que disminuye el tráfico de visitantes, no hay una vía de comunicación en buen estado, pero están al tanto de esta situación las cuales señalan en diciembre deberán servir al turista.

Completo orden se observó en el cementerio municipal de esta ciudad. Orden que se aplaude por el comportamiento de quienes fueron a visitar a sus deudos por ser el Día de los Fieles Difuntos.

La policía estuvo al tanto en la vigilancia para que no hubiera desorden de jóvenes que al calor del jugo del nanche los embrutece y hacen de San Quitin.

Fueron los días uno y dos de noviembre que hubo orden y se agradece la comprensión de las personas que asistieron al panteón a en florar y llevar coronas a sus seres queridos que ya están en el cielo y dejaron huellas en su paso en este mundo

La Psicóloga de origen boliviana Ana María Mandares Escutia se le entrevisto en conocido restaurante del centro de San Andrés, y se le preguntó por qué muchas mujeres no denuncian a su pareja por el maltrato que les dan. Ella de inmediato contestó a la pregunta: “Mire, la mujer hay veces que no quiere tener problemas con el marido, será porque lo ama y no quiere separarse de él, o el pretexto de los hijos, pero los golpes quienes se los van a quitar.

“Tiene que poner un ‘hasta aquí’ para que su pareja vaya tomando razón de lo que hace, no hay que tener miedo, enfrentarse a él y no dejar que su pareja siga abusando de su humanidad porque así él lo desea, repito, hay que poner un ‘hasta aquí’ los maltratos que sufren y eso es penado.”

Ella estuvo de paso por la cuidad y quedó maravillada de las bellezas que vio, hoy parte a Guatemala.

Son muchos los puestos de vendedores ambulantes que se ubican en el Parque Lerdo de Tejada, parece feria y venden de todo, un mal aspecto de tantos tendejones que hay y deberían de quitarlos, algunos sus techos manchados de porquerías de los pájaros que se anidan en los árboles que embellecen al centro de recreación.

Claro que pagan sus impuestos, pero que no permitan se instalen más de estos puestos ambulantes… ¡En las noches ya ni se diga! Esta es una crítica, pero constructiva.