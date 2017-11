Col.: Lo Que Se Ve

Por: Hugo Tépach Pérez

San Andrés Tuxtla, Ver.

A 11 de noviembre de 2017

Se instalaran gasolineras

Esperan billeteros repunte

Revisión de salud a damas

Será a partir del 1 de diciembre se libere el precio de la gasolina en más de 14 estados del país, el entrevistado aseguró que el uno de enero del 2018 todo el país debe tener liberado el precio de las gasolinas, es decir, ya no habrá precio controlado, ahora se espera que precio por litro pondrá petróleos Mexicanos para que realmente haya una fluctuación tanto a la baja como ala alta.- También se informó que entre febrero y marzo se instalaran estas gasolineras en la entidad veracruzana, ahora si existirá un mercado abierto y no solo contara con petróleos Mexicanos.

Esperan billeteros de la Lotería Nacional que diciembre sea el mes que más vendan los números de los sorteos del 24 y 31 de diciembre y el Día de Reyes, la gente quiere cuando menos sacarse algo en estos sorteos, muchos compran series completas otros de “chachitos”.

“Esperemos que las ventas de billetes sean favorables para nosotros”, así lo manifestó don Beto viejo músico de los Intrépidos de Sara, quien ahora es vendedor de estos billetes; quien además abundó que estos días la venta ha disminuido porque en verdad no hay dinero y quienes compran lo hacen por “cachito”, y ya no compran de 3 o 5 billetes pero se las juegan para ver qué suerte tienen.

Son muchas las mujeres de la vida galante que llegan a la cuidad ofreciendo su amor a quien le dan una cita, pero no se sabe de dónde vienen y si están revisadas por el médico o fueron a un centro de salud, para que no contagiar a los hombres de alguna enfermedad venérea, hay lugares como cantinas donde se aglomeran estas mujeres y al calor de las copas los hombres se van directas con ellas y se las llevan al no saber si traen alguna enfermedad, ellas están pocos días en la cuidad y se van, pero la maldad que ya hicieron, por eso hay que revisar las cantinas para ver en qué condiciones andan estas extranjeras que llegan y se van.

El abogado Celso Chiguil Pucheta quien es el secretario general de los empleados municipales de esta ciudad, manifestó que todo marcha en orden y se entiende a los sindicalizados de problemas que tienen, además el Lic. Celso en pláticas con el alcalde la integración de varios empleados para que estén dentro del sindicato, todo va a tener sentido positivo y esperamos que logremos las peticiones, así lo recalcó el Secretario General de empleados municipales quien está trabajando como es debido en conjunto con su equipo que forman el cuerpo directivo.

Mañana domingo es el día de los empleados postales y esperemos pasen su día muy alegres, que haya felicitaciones de la ciudadanía que a diario traen la correspondencia que esperamos.

Diario Eyipantla Milenio y Hugo Tépach Pérez nos unimos a un aniversario más.