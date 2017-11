[Columna Bitácora Política]

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Las tres preguntas del primer informe

El conocido en términos políticos como Día del Gobernador, consistente en la entrega al Congreso del Estado del correspondiente informe de gobierno, ha venido de más a menos en los últimos sexenios, pero este miércoles 15 de noviembre, se pasó de austero, tan austero fue la ceremonia de entrega del documento, que no asistieron ni la mayoría de los y las señoras diputadas.

El mensaje del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares -que duró también escasos 40 minutos- se centró en tres preguntas o temas básicos: ¿Cómo estábamos hace un año? ¿Dónde estamos hoy? Y ¿qué nos espera en el año 2018?

La ceremonia que empezó en punto de las 10:00 horas, pero apenas media hora antes, la explanada del Palacio Legislativo en donde se montó un presídium para el acto estaba vacía, solamente estaban los auxiliares y los secretarios de los diputados eran los únicos que ya apartaban lugar para sus jefes.

Entre los hechos que llamaron la atención, fue el que no se utilizara el salón del pleno, con mucho mayor capacidad y mejores condiciones, pero como seguramente ya se sabía que la mayoría de los diputados no asistirían, se prefirió montar un foro en uno de los patios del palacio, en donde había 200 sillas plegables, que supuestamente deberían de haber sido ocupadas por los y las legisladoras y el resto 150 con los secretarios de despacho, que estaban en primera fila.

En esa ocasión, no hubo ni acarreados, ni porras afuera del edificio.

Tampoco se interrumpió y cerró el tráfico de vehículos por las calles aledañas al Congreso.

A las 9:30 de la mañana, lo que sí había eran muchas “barbies” esas jovencitas vestidas con minifalda, tacón alto y un cuerpo escultural, que daban la bienvenida con besos a sus conocidos y esperaban la llegada de sus jefes.

El primero en llegar a las 9:30 horas, fue el ex diputado y ahora secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Joaquín Rosendo Aguilar Valdez, quien entró partiendo plaza y saludando a todos como en los viejos tiempos.

Detrás de él llegó a las 9:31 el Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz quien se detuvo a platicar unos minutos con el secretario del Congreso, Juan José Rivera Castellanos, seguramente sobre el tema de la próxima comparecencia.

Un minuto después, casi al mismo tiempo, entró el secretario de Seguridad Pública, Jorge Téllez Marie, quien también se detuvo en el pasillo a “saludar” a algunas de las barbies, comienza a platicar con el Fiscal Jorge Winckler pero le suena el celular y se retira a contestar en la parte trasera del templete.

Otro funcionario que también entró partiendo plaza y muy saludador a la valla de bellas barbies, fue el Contralor General, Ramón Tomas Alfonso Figueroa Piñera.

Alejandro Zairick Morante, secretario de Desarrollo Económico y Portuario; Silvia Edith Mota, secretaria del Trabajo; Julen Rementería del Puerto, de la SIOP; Francisco Monfort Guillen, del Programa de Gobierno y Manuel Muñoz Ganem ocuparon también sus lugares en la primera fila.

El doctor Arturo Irán Suárez Villa, secretario de Salud llegó y salió por la cochera del palacio, para evitar a la nube de reporteros y fotógrafos que estaban por los pasillos del frente, en espera de entrevistar a alguno de los asistentes, ocupó su silla en el extremo derecho, y solo se paró para hablar con el secretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini.

A las 9:50 llegaron al podio, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, diputada María Eliza Manterola Sainz y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Edel Humberto Álvarez Peña y ocuparon sus lugares junto con la vicepresidenta de la mesa directiva, Dulce María García López, y el secretario Armando López Contreras.

Entre tanto, el diputado José Luis Enríquez Ambel, platica con el líder del sindicato de trabajadores del Poder Legislativo, a las 9:55 saluda con un fuerte abrazo a la Rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara y la escolta hasta su lugar en la primera fila.

A las 9:58 arriba el gobernador Miguel Angel Yunes, quien viene acompañado por los coordinadores de los grupos legislativos del PAN Sergio Hernández Hernández; del PRD la diputada Yazmín de los Angeles Copete Zapot; del PRI Juan Nicolás Callejas Roldán y del grupo Unidos por Veracruz, Ernesto Cuevas Hernández.

Detrás de ellos llegaron los hijos del gobernador Miguel Ángel Yunes, Miguel y Fernando.

A las 10:05 el gobernador del estado Miguel Ángel Yunes, luego de hacer entrega del compendio de su primer informe de gobierno, dio inicio a su mensaje, que duró 40 minutos, en los que dio respuesta a las tres interrogantes sobre como estábamos hace un año, cómo estamos ahora y lo que nos espera en el 2018.

Al final de su discurso el gobernador hizo una confesión: “estos 350 días he dormido poco y he trabajado mucho, pero he disfrutado enormemente, con enorme intensidad el gran, el gran honor de servirle a los veracruzanos.”

Pero esa, como diría la Nana Goya es otra historia.