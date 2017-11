Col: Lo Que Se Ve

Por: Hugo Tépach Pérez

San Andrés Tuxtla, Ver.—

16 de noviembre de 2017

Antojitos y mala alimentación, hay obesidad

Llevo las cosas con calma: Julio Malpica

El regidor segundo Arturo Fariña, cumple con su trabajo

En deportes, los Dodgers vienen a México

La obesidad es el resultado de un estilo de vida desordenado, que tiene como consecuencia una larga lista de enfermedades, entre las más peligrosas es la diabetes del cual padecen más de 6 millones en nuestro país.

El comer antojitos que calificamos como ricos al saborearlos lleva a la obesidad y a todas las demás enfermedades.

Veracruz es uno de los estados del país, con más con más alto índice de diabéticos, que puede llevar a la amputación de algún órgano del cuerpo humano, la diabetes se divide en dos partes el uno es de niños y jóvenes y 2 en adultos mayores con obesidad, por lo que hay que cuidar el modo de comer.

Al sostener platicas con el doctor Julio Malpica Luna sobre su trayectoria política, manifestó que por el momento todo lo lleva con calma, no tiene prisa, llegará el día que me tomen en cuenta por mi trabajo que he hecho dentro de mi partido, y no dudo que las sorpresas se presentan cuando uno menos lo espera.

El doctor Julio es visitado con el propósito de conquistar espacios dentro de la política que tiene a su lado.

Sobre las próximas elecciones sólo se concretó a señalar: “Por el momento no tengo prisa; como te dije antes, se esperar y cuando eso sea, entonces hablaré de mis propuestas y de lo que deseo.

Está cumpliendo con su trabajo en seguir apoyando a las personas que lo visitan en la regiduría segunda de este ayuntamiento, Arturo Fariña Pavón, manifestó que seguirá trabajando hasta el final de su cargo como regidor. Entregará al que sigue en esta regiduría todo en orden cumpliendo con los mandatos del señor alcalde; porque desde que ocupa el puesto que tiene ha trabajado con asistir a comunidades brindando los apoyos que necesitan. “Mi trabajo es de responsabilidad y cumplir con lo necesario cuando se requiere de conseguir y hacer que los comunitarios estén a gusto con la responsabilidad que tengo…

“Seguiré trabajando hasta el 31 de diciembre”. Finalizó

Y escribiendo de los deportes, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego estarán jugando en Monterrey, Nuevo León, en una serie de tres juegos de la liga nacional, se espera que estos tres días el estadio este a reventar, por que la afición regiomontana es muy beisbolera y con este platillo todo será un éxito de 4 al 6 de mayo de 2018.

El anuncio fue dado a conocer por la oficina del comisionado de las Grandes Ligas y del Sindicato de Peloteros, donde se esperan llenos los tres días de competencia.