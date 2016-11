A pesar de deudas pide OPLE confianza ciudadana y participar en convocatorias

 Los pagos podrían reflejarse hasta la nueva administración estatal

Luis Manuel Toto Pólito

San Andrés Tuxtla, Ver.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) reconoció que los adeudos que el gobierno de Veracruz mantiene con este instituto pueden llegar a saldarse hasta la próxima administración, mientras tanto pidió confianza de la ciudadanía para inscribirse en la convocatoria que ha lanzado para la integración de los próximo comités distritales y municipales, informó la consejera electoral Julia Hernández García.

La falta de pagos oportunos de las quincenas a los aun funcionarios que participaron en el proceso de julio de este año, ha generado una burbuja de desconcierto que podría desencadenar desconfianza en quienes tienen intención de participar.

Sin embargo con la presión del proceso en ejecución, invitó a la ciudadanía a que confíen en el órgano electoral y que sepan que esta es importante para una transmisión pacífica del poder público municipal.

“Apelamos a la confianza ciudadana, que consideren la relevancia de participar en este proceso, porque se trata de ciudadanos que estarán contando los votos de otros ciudadanos (…) no desconocemos esta situación, pero estamos confiados que con el cambio de administración los recursos lleguen a depositarse al organismo para que cumpla con la función de organizar la elección de los 212 municipios”, subrayó la consejera.

Las solicitudes de registro de las y los aspirantes a ocupar un cargo para un consejo municipal se realizarán mediante el sistema de registro en línea, del 14 de noviembre y hasta el 03 de diciembre de 2016, mediante los formatos que estarán disponibles en el portal web https://oplever.org.mx del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (en adelante OPLE de Veracruz).

El proceso de selección tiene como propósito designar a las personas a ocupar los siguientes cargos: a) Una o un consejero presidente; b) Una o un secretario; c) Una o un vocal de organización electoral; 5 Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz d) Una o un vocal de capacitación electoral; y, e) En su caso dos o cuatro consejeras o consejeros electorales según corresponda.

Las y los interesados en ocupar alguno de los cargos referidos en la Base Segunda deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; b) Tener más de veintitrés años de edad al día de la designación; c) Saber leer y escribir; d) Ser vecino del municipio para el que sea designado; e) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial vigente para votar; f) No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; h) No haber sido candidato a cargos de elección popular, en los tres años inmediatos anteriores a la designación; i) No haber sido representante de partido o coalición ante los consejos electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la designación; j) No haber sido condenado por delito doloso, salvo en los casos en que se haya concedido conmutación o suspensión condicional de la sanción; k) No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe de su ministerio de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley de la materia; l) No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la Federación o del Estado, o de algún ayuntamiento, que se encuentre facultado para disponer de recursos materiales, financieros o humanos; y, m) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local.