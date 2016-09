Advierten sobre posibles protestas por carretera inconclusa en Salto de Eyipantla

Si Javier Duarte no la concluye acudirían a Miguel Ángel Yunes Linares.

LUIS MANUEL TOTO PÓLITO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Podría haber nuevas protestas en San Andrés Tuxtla contra el aún gobierno que mantiene Javier Duarte de Ochoa, al quedar inconclusa la carretera estatal Salto de Eyipantla-Comoapan, ya que la maquinaria ha abandonado los trabajos desde hace un mes.

Esto lo confirmó el agente municipal de la Villa de Comoapan Pedro González Rodríguez, quien hizo un llamado a los comisariados ejidales, agentes municipales, consejos de vigilancia a unir esfuerzos en torno a esta vía de comunicación.

“Las manifestaciones se hacen por una situación constructiva, pacífica, ya que el avance del tramo carretero del Salto de Eyipantla a Huidero ya está terminado, pero del entronque de Huidero al puente Santa Cecilia de Comoapan, un kilómetro, no se ha terminado”; manifestó.

Consideró que al estar presupuestada, la carretera debió estar terminada a estas alturas del cierre de administración, pero por el contrario, la maquinaria que se encontraba trabajando ya se ha retirado.

“Yo creo que un mes podrían terminar esa obra, faltan tres meses para que termine la actual administración y podrían hacerlo, incluso Javier Duarte podría venir a inaugurarla”.

De lo contrario dijo, se tendría que pedir la intervención del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, tocar sus puertas y pedirle culmine esta magna obra que tiene casi dos años de iniciada, y aún no se ha concluido.

González Rodríguez dijo que para aminorar la pésima situación de terracería que queda, el ayuntamiento ha invertido en maquinaria y grava para recomponer el camino, por lo que han agradecido que Manuel Rosendo Pelayo haya hecho esta obra Pública, y a quien piden su intervención para que sea el portavoz ante el estado.

Pareciera que el único recurso para que la población con necesidades sea escuchada es la protesta, manifestación o cierre de vías de comunicación, porque si las autoridades cumplieran, estos recursos no tendrían que ocuparse.