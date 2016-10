Agasajo sorpresa para Eisalda, feliz cumpleaños

Redacción / San Andrés Tuxtla, Ver.—Tarde de sorpresas, tarde de emociones, tarde de gratas sorpresas vivió en el día de su cumpleaños, la señora Eisalda F. Hernández Pérez, allá en la estancia de la Avenida Juárez Núm. 411, interior de la zona centro de San Andrés Tuxtla.

En la complicidad el doctor Roberto Francisco Enríquez Hernández, con sus hermanas y familia-res y amigos se dieron cita en punto de las 14 horas (2 de la tarde), para el agasajo sorpresa, donde bajo la sombra de grandes árboles de mango y aguacate, fueron tendidas mesas adornadas con canastas de dulces y globos y la música de un reproductor alegraba el ambiente, al mismo tiempo que los invitados llegaban poco a poco.

Instantes después la señora Eisalda, bajaba de su domicilio particular para recibir a familiares y amistades, quienes le manifestaban sus buenos deseos llevando los regalos por un aniversario más de vida de la gerente general de este medio impreso, su diario Eyipantla Milenio.

De la redacción le fue presentada la lista de amigos que a través de las redes sociales le hicieron llegaron sus buenos deseos con motivo de un año más de vida, entre los que fueron leídos los mensajes del licenciado Rogelio Barrios Ortega, delegado de Política Regional de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz.

De los periodistas Ricardo Bravo Martínez, Leonardo Morales Campechano y el MVZ. Octavio Ponce, y otras muchas personalidades más que seguiremos comentando en las siguientes ediciones.

Al lugar llegaron las gentiles damas que integran el Comité de Fiestas Titulares en honor a San Andrés Apóstol; familiares y amistades.

Los platillos de rico pozole a la mexicana, y mole poblano, eran servidos a los comensales; las pláticas se daban entre los asistentes y parecía que sería todo el convivio de tal manera que cuando le preguntaban a la festejada por sus hijas Heddy y Cariño, solo comentó la señora Eisalda que por motivos de trabajo llegarían hasta este sábado.

Media hora después llegaban Los Caporales, un mariachi reconocido en Los Tuxtlas, y ¡oh sor-presa! Allí estaban Cariño y Heddy, quienes sorprendieron a su señora madre que emocionada no pudo evitar las lágrimas.

Todo cambió felizmente para doña Eisalda quien disfrutó mucho de la tarde en su honor que has bailó con sus familiares.

Mientras el mariachi deleitó a los presentes interpretó las melodías que la agasajada solicitiba, al mismo tiempo doña Eisalda comenzó a ser muy solicitada pues era reclamada para tomarse las fotos del recuerdo.

Desde luego las primeras fueron con sus hijos Roberto, Heddy y Cariño, y continuó con sus fami-liares y amistades, y entre tanto llegó un hermoso arreglo floral, siendo la atención de un amigo de la fami-lia, de Paquito Pouchoulen Hernández, quien aunque no se encontraba en la ciudad ordenó la atención para con la festejada, que sus flores llegaran en el marco de la fiesta de cumpleaños.

Y la fiesta continuó con la asistencia del Grupo de Fandango y Son Tradicionales Raíces, quienes también deleitaron a los presentes en la preservación y el rescate cultural de la música jarocha.

Sin duda alguna fue una tarde maravillosa para doña Eisalda F. Hernández Pérez.

Y entre los asistentes podemos citar, si la memoria no nos falla a Adela Cadena Hernández, Ana María Canales de Reséndiz, Aurea Vargas de Flores, Bertha Aguilera Martínez, Blanca Rosa Ortiz Cade-na, Caritina Bustamante Organista.

Carlos Arias Cadena, Carlos Belli, César Orozco Armas, Cletilde Álvarez Chong, Héctor Hernán-dez Marcial, Itzel Guadalupe Hernández Álvarez, Iván Arias Cadena, Ivanna Arias Soto, Jannet Antele Cárdenas, Jorge Arturo Constantino Aguilera, Jorge Francisco Constantino Hernández, José Luis Cons-tantino Villegas, don Juan Carlos Absalón subdirector del Diario Eyipantla Milenio, Laura Gabriela Apari-cio Hernández.

Lilia Cadena Hernández, María de los Ángeles Hernández Álvarez, Maru Hernández, profesora Ana María Campos Cadena, profesora María Ana Alfonseca Campos, Roberto Francisco Enríquez Her-nández y la encantadora Yaria Belén, ícono del Grupo Raíces.

Más tarde se sumaron a esta celebración Christian Antemate Toto e Irving Manuel Vergara Chi-bamba, jefe de Redacción y auxiliar de la misma.

¡Muchas felicidades, nuevamente señora Eisalda, Dios la bendiga!