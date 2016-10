Alerta a autoridades simulacro en tienda departamental de San Andrés Tuxtla

Estos simulacros, dijo, se realizan cada mes o dos meses de forma interna entre el personal y a puerta cerrada, o con la participación de la población

Luis Manuel Toto Pólito

San Andrés Tuxtla, Ver.

Tras el fuerte sismo de 1985 que cimbro a México, las corporaciones de Protección civil y empresas han fortalecido el trabajo de prevención, y San Andrés Tuxtla es uno de los municipios de Veracruz que mayor auge han tenido en la asesoría y simulación de incendios, terremotos o incidentes que pongan en riesgo a la población.

Esto ha servido para enseñar a la ciudadanía a cómo actuar ante hechos que puedan desencadenar tragedia para no alcanzarlas, esto lo explicó el gerente de tiendas Coppel sucursal Madero; Carlos Parrales después de participar este martes en un simulacro qué hizo hincapié en el: no corro, no empujo, no grito.

Frente a un hecho donde las alarmas se dispararon, los elementos de Policía municipal y protección civil acudieron de manera inmediata a la empresa paga guiar a la población y asegurarse resultarán ilesos.

Mientras esto sucedía; personal de la tienda de ropa y muebles se posicionó en el área de seguridad que les asignan ante estos acontecimientos.

La población asombrada atendió al llamado que las autoridades y las unidades de atención de la empresa hicieron a lo largo de 2 minutos y medio, que bastaron para poder a salvo a cientos de consumidores que hacían compras o pagaban.

A pesar que el simulacro que inició sobre las 12:15 horas no fue previsto por ninguna autoridad, estas dieron pronta respuesta, y fue sobre las 12:20 horas que todos se encontraron fuera de las instalaciones se realizó la evaluación.

El siniestro emanado por presunto fuego y humo no cobró vidas o dejó heridos, en resumen el simulacro fue un éxito.

Carlos Parrales confirmó que los hechos fueron reales, y nadie se encontraba preparado, pero se trata de que empleados y ciudadanía sepan cómo responder.

Estos simulacros, dijo, se realizan cada mes o dos meses de forma interna entre el personal y a puerta cerrada, o con la participación de la población, y se trata de organizar a cada parte, ya que incluso tiendas Coppel mantiene brigadas de auxilio en caso de que un infante se extravíe, o para atender a lesionados o personas con problemas cardiacos.