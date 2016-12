Amanda Gasperín, 3er Informe de Resultados

Emmanuel Chagala Pío / Juan Rodríguez Clara, Ver.—La arquitecta Amanda Gasperín Bulbarela, rindió su 3er Informe de Resultados, evento realizado en el Salón de Usos Múltiples (designado como recinto oficial), el mediodía del martes 27 de diciembre.

La alcaldesa contó con la presencia del diputado federal licenciado Erick Alejandro Lagos Hernández; del representante del gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares, del contador público Fernando Santamaría Prieto, del ex diputado local Francisco Garrido Sánchez; de Juan Carlos Molina Palacios, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de su comuna en pleno, de su familia y del público en general, donde expuso los avances logrados en este año 2016.

“Invertimos más de 150 millones de pesos en este 2016, entre las participaciones Federal, Estatal y municipal”, indicó la mujer que se ha ganado la admiración de propios y extraños por su entrega y pasión por la administración pública.

En su mensaje, Amanda fue enérgica tras indicar que no todos los funcionarios públicos son iguales, hay diferencias en Veracruz de quienes prácticamente se han robado los recursos del pueblo y de quienes en verdad trabajan para los que menos tienen, que si bien es cierto su instituto político ha fallado para con las mayorías, en su municipio no hay registros de desvío de recursos ni mucho menos de quedarse con algo que no es suyo, por eso, llamó a población a seguir trabajando y redoblar esfuerzos en pro de los más necesitados.

En otro orden de ideas, indicó que en materia de puentes, alcantarillas y la rehabilitación de caminos de terracería se invirtieron 1.3 millones de pesos.

En infraestructura educativa una inversión de 7.2 millones de pesos, desde la construcción de aulas, baños, desayunadores escolares y la rehabilitación de escuelas completas.

En materia de vivienda, una inversión de 5.9 millones de pesos, con la entrega de 30 viviendas y beneficiando a más de 500 familias a través del programa techo seguro y piso firme.

En espacios públicos deportivos se logró una inversión de 1.6 millones de pesos. En la imagen rural de comunidades se lograron invertir 2.9 millones de pesos.

Con la realización de guarniciones, banquetas de concreto hidráulico se invirtieron más de 3.6 millones de pesos.

Comunicó que gracias a la gestión del diputado federal Erick Lagos Hernández, llegaron para el municipio cerca de ocho millones de pesos.

Asimismo, informó que en estos momentos están las obras en caminos con una inversión de más de 32 millones de pesos, mismos que se entregarán en tiempo y forma a la gente de las comunidades.

De forma, en el tramo a Nopalapan se aplican 26 millones de pesos, beneficiándose a por lo menos 20 comunidades.

Así, Amanda Gasperín continúa trabajando a favor de los rodriguezclarenses “y no descasaré hasta el último día de mi mandato”, concluyó.