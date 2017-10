Ante inseguridad y nula garantía de justicia, taxistas plantean GPS y barrera divisoria

Taxistas de Veracruz comentaron que estarían regresando 35 años atrás con la barrera divisoria para evitar ser víctimas de asaltos.

Agencias | Xalapa, Ver.—Víctor Manuel Conde Juárez, líder del Frente de Organizaciones del Transporte del Estado de Veracruz, consideró que regresar 35 años atrás, cuando el gremio se vio en la necesidad de instalar una barrera en medio de sus vehículos con sólo una rendija para intercambiar el dinero, podría ayudar a reducir la ola de asaltos en contra de ellos.

“Hace 35 años se instaló un sistema que fue denominado como la perrera municipal y consistía en poner una barrera en medio del carro, abarcando la puerta del chofer y la puerta del copiloto con una rendija y revisar qué tipo de pasaje se acerca; podría ayudar”.

El dirigente dijo que esta medida, aunada al uso del GPS y las cámaras de vigilancia al interior de los vehículos podría ser una buena medida para combatir la inseguridad que golpea a este gremio.

“Tal vez sea una medida arcaica y primitiva, pero debemos preocuparnos nosotros y no que el gobierno haga nuestra chamba, queremos crear un prototipo y presentarlo a las autoridades y al mismo gremio, pues estamos vulnerables e indefensos”.

Insistió que el uso del GPS y las cámaras de vigilancia es bueno, pero el inconveniente en el caso de las cámaras es que los resultados se darían después del suceso, y agregó que lo que se desea es que haya prevención.

“También iría de la mano con el GPS y con cámaras al interior del automóvil, el inconveniente con las cámaras es que ya tendríamos resultados después de, y lo que buscamos es que no nazca el evento, que seamos preventivos”.

No obstante, aceptó que aún no ha habido acercamiento con las autoridades para plantear su propuesta, pero no descartó que pueda ser pronto ante la inseguridad que se vive.

EL USO DE WHATSAPP

Gerónimo Zárate Rodríguez, líder del Movimiento Nacional de Transporte Multimodal, descartó que, por el momento, los trabajadores del volante puedan tener un sistema de seguridad similar al que anunciaron taxistas del Puerto de Veracruz para protegerse de la delincuencia que azota la zona sur de la entidad veracruzana.

Entrevistado, indicó que no cuentan con los elementos ni con los medios económicos para hacerlo, ya que dijo, las tarifas que manejan en el caso del municipio de Coatzacoalcos son muy bajas.

“Las tarifas que tenemos son muy bajas, las distancias, las que se abarcan son largas y se llevan mucha gasolina”.

Abundó que las organizaciones de taxistas de esa zona, se rastrean y se comunican a través de WhatsApp, aunque aceptó que no es un sistema eficaz, pero por lo pronto es con lo único que pueden protegerse.

EL BOTON DE ALERTA

Cabe mencionar que representantes de 35 organizaciones de taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río anunciaron un “sistema de alerta contra robos”.

Se trata de un dispositivo que se activará a través de un botón, el cual quedará colocado en un lugar estratégico del auto, que solo conocerá el ruletero.

Cuando el taxista se sienta amenazado por los delincuentes podrá presionar el botón y de inmediato se encenderá una luz color azul en la parte de la defensa del vehículo.

Una vez prendido el foco de alerta, los otros conductores del transporte público que se percaten podrán actuar para auxiliar al compañero en peligro y solicitar apoyo de la Policía.