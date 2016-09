Apoya Tavo Pérez, a escuela de Morelos

Para mejoras, en su espacio educativo…

Invitan al diputado, inaugure obra que se realizó con su donativo, y la mano de obra de los padres de familia.

El diputado local por el XXV Distrito San Andrés Tuxtla, licenciado Octavio Pérez Garay, con decidido apoyo a la comunidad escolar de la escuela primaria de la comunidad Morelos. (Foto | DCS)

Redacción / San Andrés Tuxtla, Ver.—Sumando otro compromiso cumplido, el diputado Octavio Pérez Garay, fue invitado a inaugurar las gradas de la escuela primaria de la comunidad Morelos, para la que donó material para construcción —apenas unos meses atrás—, y que gracias a la respuesta positiva de los padres de familia y la donación del legislador, se logra concretar de manera conjunta.

En fechas pasadas, el diputado visitó la comunidad Morelos, y ante la invitación de los padres de familia, acudió a escuchar las necesidades de la primaria, comprometiéndose a donar material para una barda, así como cemento para concluir unas gradas, y extendió el compromiso para que en adelante, pueda hacerles llegar montenes y láminas para acondicionar un área donde se imparten clases a niños que requieren educación especial.

La profesora Martina Garza Silva, agradeció el gesto del diputado y reconoció que Tavo Pérez, es un representante popular comprometido con las necesidades de su pueblo; además de que destacó la importancia de apoyar a la mejora de espacios educativos, ya que las nuevas generaciones merecen escuelas dignas y educación de calidad, por lo que es indispensable que se cuente con aulas en buenas condiciones y un perímetro debidamente bardeado.

Tras haber cumplido con el apoyo solicitado, Tavo Pérez fue invitado por las autoridades académicas y padres de familia a inaugurar las gradas de la escuela, en el marco del acto cívico, donde el diputado reiteró que es un hombre de palabra, que corresponde a la confianza de la gente que lo eligió y que aunque no cuenta con un presupuesta para hacer obras, está consciente de que la voluntad es indispensable para alcanzar las metas de desarrollo y dignificación de las comunidades.

“Con voluntad todo es posible, ya vieron que conmigo no batallaron, sin oficio ni papeleo, soy el primer interesado en que volvamos a los tiempos donde la palabra tenía peso y valor, donde basta decir sí puedo o no puedo, pero que no se engañe a la gente…

“Me queda claro que, sin el apoyo y la respuesta de los padres que pusieron la mano de obra, aunque yo les dé material, esto no sería posible…

“Por eso, el reconocimiento es para ustedes; yo solo cumplo y respondo a la confianza que me han brindado y así seguiré hasta el último día de mi periodo como diputado”, concluyó Tavo Pérez.