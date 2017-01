Arranca otro campeonato más de la liga de béisbol de Santiago Tuxtla

Lorenzo Toto Zapot / Santiago Tuxtla, Ver.—

Muy buenos días amigos aficionados al Rey de los Deportes: El Béisbol. Un saludo a todo el al Colonial Santiago Tuxtla.

Nuevamente está con ustedes su amigo, “El Corresponsal Viajero”, para informales del inicio de otro campeonato más de la Liga Municipal de Béisbol Lic. Raúl Sosa González, asesorado por el Prof. Juvenal Camino Castellanos.

Este domingo 29 de enero inicia a las 11:00 de mañana, y a la 3:00 de la tarde:

1º. El Club del Pretil vs Cachorros de Pixixiapan; 2º. El Club de Camacho vs Los Sandilleros de la Pithayas; 3º. Ojo de Agua vs Los Guerreros de las Pochotas; 4º. Rincón de Zapatero vs Los Plataneros del Platanar; 5º. 5 de Mayo (Leones) vs Arroyo Largo; 6º. Los Halcones del Zapotal vs Los Navegantes del Tular.

Estos serán los Umpires para la primera jornada:

1º. Luis Vergara al Pretil; 2º. Ignacio Contreras a Camacho; 3º. Cristóbal Montes a Ojo de Agua; 4º. Ignacio Bernal a Rincón de Zapatero; 5º. Amado Rivera a 5 de Mayo; 6º. Jesús Zamudio a Zapotal.

Un cordial saludo al equipo de Pretil y a su representante Enrique Martínez Taracena, ya que regresan nuevamente a jugar el Rey de los Deportes; igualmente al representante del Club de Arroyo Largo y a Víctor Sequeda, representante del Club.