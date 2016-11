Así gobernará Donald Trump EEUU

Donald Trump se convierte en el nuevo presidente de EEUUTrump, una batalla contra todos. El posible triunfo de Trump hunde a los mercados

Agencias | Estados Unidos.—Donald Trump ha alcanzado la Casa Blanca echando por tierra todos los pronósticos. Aunque en las últimas semanas la candidata demócrata parecía la favorita, los estadounidenses se han decantado por el hombre que durante la campaña electoral ha hecho propuesta como construir un muro en la frontera con México que pague el país vecino o prohibir la entrada de refugiados sirios y libios.

Son el ejemplo de una serie de propuestas insólitas e inusuales que pese a provocar inumerables críticas incluso de su propio partido han hecho que el nuevo presidente de EEUU sea Trump.

ESTAS SON LAS PROPUESTAS QUE LE HAN DADO LA VICTORIA.

INMIGRACIÓN.

Trump propuso desde el inicio de su candidatura la construcción de un muro en la frontera con México que sería sufragado por el país vecino.

La propuesta muy criticada y provocó un duro enfrentamiento con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que calificó la idea de Trump como un agravio para todos los mexicanos.

Otra de sus propuestas en materia de inmigración pasa por desarrollar un sistema de seguimiento para ayudar a las autoridades de control de inmigración. Se trata del programa entry-exit (entrada y salida) cuyo objetivo sería reastrear a los inmigrantes que se queden en territorio estadounidense una vez que el visado haya expirado.

Unida a la anterior propuesta está lo que Trump ha llamado el ‘examen extremo’ para permitir la entrada a EEUU que completaría con un ‘test ideológico’ que evaluaría a los que quisieran entrar en el país en temas como la religión.

Prohibirá la entrada refugiados sirios y libios a los que calificó de ‘caramelos envenenados’.

Los inmigrantes ilegales no tendrán amnistía y deberán regresar a sus países de origen. Se trata, en sus palabras, de ‘tener cero tolerancia’ contra los inmigrantes ilegales ejecutando todas las leyes migratorias.

SEGURIDAD NACIONAL

Vigilar las mezquitas y crear un registro de todos los musulmanes afincados en el país.

Prohibir de forma temporal la entrada de mulsumanes en EEUU.

Acabar con el Estado Islámico. “Vamos a declarar la guerra al IS, vamos a borrar al IS del mapa”, declaró Trump, que aseguró lo haría con pocas tropas “con increíble inteligencia, algo que ahora no tenemos”.

Establecer métodos “mejorados” de interrogación de sospechosos terroristas, como por ejemplo la tortura por ahogamiento simulado.

Forzar a las naciones de Oriente Próximo a involucrarse en la lucha contra el IS.

Atacar campos petroleros del IS para cortar sus ingresos.

CONTROL DE ARMAS

Proteger la 2ª enmienda de la Constitución para garantizar el derecho de los ciudadanos a llevar armas.

Ampliar el permiso para llevar armas a los 50 Estados del país.

Mejorar el sistema existente de revisión de antecedentes para vender armas.

Activar el conocido como ‘Project Exile’ mediante el cual se condenaría a 5 años de cárcel sin derecho a libertad condicional a quien cometa un delito con un arma.

Acabar con cualquier limitación gubernamental sobre el tipo de armas que se pueden vender.

Eliminar la prohibición de armas en las bases militares y los centros de reclutamiento.

ECONOMÍA

El proyecto económico del ya presidente de EEUU propone reactivar la economía, reduciendo el déficit y flexibilizando las regulaciones.

Ha amenazado con establecer aranceles comerciales contra México y China, el tercero y segundo socio comercial de EEUU.

Reducirá el número de tipos impositivos de siete a tres.

Subir a 10 dólares por hora el sueldo mínimo federal.

Simplificar la normativa tributaria estadounidens de los contribuyentes más ricos.

REESTRUCTURAR LA DEUDA PÚBLICA.

Poner un tope de 15% en los impuestos que pagan las empresas, sea cual sea su tamaño.

Eliminar el impuesto a las herencias.

SANIDAD

Derogar el Obamacare.

Reducir las restricciones a las ventas de seguros médicos.Fomentar el uso de cuentas de ahorro de salud.

Permitir que los estadounidenses puedan reducirse impuestos por los pagos en la cobertura médica.

Eliminar las barreras farmacéuticas que quieran entrar en el mercado.

CAMBIO CLIMÁTICO

Para Trump el cambio climático es ‘un mito’. Así que todas sus medidas estarían destinadas a no hacer nada en la lucha contra el cambio climático, a la vez que establecería una serie de restricciones para los organismos encargados de esta lucha.

Eliminar la Agencia de Protección del Medio Ambiente y las regulaciones que dificultan el funcionamiento de las empresas.

No promover el uso de energías verdes.

Promover la producción de energía nuclear.

DERECHOS

No financiar el Planned Parenthood, que ofrece servicios de salud reproductiva, incluidos los abortos.

Prohibirá el aborto tardío, a excepción de casos de violación o problemas de salud.

Respetará la decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario.

Aboga por una nueva agenda de derechos civiles para apoyar a los afroamericanos.