Atención Gobernador Yunes, la CAEV Catemaco debe investigarse

Usuarios del vital líquido denuncian cobros alterados y pésimo servicio

Más de ocho colonias en protesta, piden destitución del titular de la oficina y de los jefes técnico y administrativo

Catemaco, Ver.—Usuarios del vital líquido denuncian públicamente irregularidades en el servicio por parte de la CAEV – Catemaco, en las colonias El Panteón, Don Pedro, Agaltepec, Nixtamalapan y El Mirador. (Foto | Cadena Pérez)

Abel Cadena Pérez | Catemaco, Ver.—¿Hasta dónde llegará esa ‘encajosa carga fiscal’ de opresión y hostigamiento contra el usuario – contribuyente, de parte de quien se ostenta como jefe de la Oficina Operadora de Agua Potable y Saneamiento, Florencio “Socavón” Molina Nieves, así como del encargado del Área Administrativa Juan José Sosa Reyes y Eduardo Andrade Vásquez, disque jefe del Área Técnica?

Contra éstos, los usuarios del vital líquido, han elevado su queja ante el Señor Gobernador del Estado y demás instancias correspondientes, ya que se dicen hostigados y tratados de forma arbitraria por estos empleados de la CAEV de Catemaco.

Don Juan Ramírez, de la Colonia Tepetapan, nos expresa: “Siempre hemos cumplido con el pago del agua potable, pero que no se hostigue ni amenace indebidamente: si se trata de de pagar impuestos por consumo de vital liquido ¡Exigimos que dichos cobros sean razonados y un buen servicio en el suministro del vital líquido y red del drenaje, porque justo es que sepamos todos los catemaqueños el por qué en un Municipio donde al agua abunda, el suministro sea de los más caros que no se nos venga con ambages y eufemismos, ante las reales intenciones gubernamentales de siempre acrecentar los ingresos del erario diversificando y multiplicando los cargos tributarios a la población la que está siendo esquilmada con tales contribuciones forzadas!…

“Desde la llegada del tal Florencio Molina y Juan José Sosa, a la administración de dichas oficinas de Agua Potable y Drenaje, los incrementos indebidos por pago de consumo de agua potable están al orden del día, sin importar las quejas justificadas del usuario contribuyente…

“Mire usted, vivo en mi casa ubicada en calle Coyame de la Colonia Tepetapan; me llegó alterado el recibo mensual y lo que es peor, en otra casa que tengo, en la misma calle, que nadie habita, ni se consume agua potable, también el recibo llego alto, y no se vale; vamos al día y estos nos quieren seguir sangrando, por eso ya puse mi queja ante las instancias correspondientes porque aquí estos de la CAEV – Catemaco, no arreglan nada, solo te traen a las vueltas…

“Te cortan el servicio y te hostigan a pagar, o sea, cobran por un pésimo servicio”.

Fue la denuncia ciudadana, a ver si el gobernador se entera, ya que tiene muchos ojos y orejas por todos lados, y estamos seguros que la queja de doña Carolina Abrajan, de la Colonia Nixtamalapan; de Juana López, de la Colonia 6 de Enero; de María Delgado de Colonia Hernández Ochoa; de Juan Pérez, de Colonia El Panteón; y de Isabel Gutiérrez, de la Colonia La Poza, entre otras personas más, así como un numeroso grupo de usuarios quejosos que han denunciados estas irregularidades ante las instancias correspondientes, y ante el Congreso del Estado de Veracruz, pues exigen solución, sobre quienes están dañando aún más su raquítica economía.