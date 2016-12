Aunque difusión de candidatos en redes sociales no es objeto de sanciones, si son fiscalizables

 En los tuxtlas aún no existen denuncias por actos anticipados de campaña



Luis Manuel Toto Pólito

San Andrés Tuxtla, Ver.

Aunque las redes sociales aún permanecen como medio libre y no sancionables para la difusión de actividades, eventos proselitistas o relacionados con personajes de la vida política en medio de la campaña electoral local de este 2017, la reproducción de estas acciones si pueden ser contabilizados como medios fiscalizables, aseguró la consejera electoral del organismo Público Local Electoral (OPLE) Julia Hernández García.

Al no estar regulados (redes sociales) no pueden ser objeto de sanciones, no obstante muchas veces el uso de redes sociales son pagadas, y esto puede contabilizarse a favor de algún partido o candidato que lo haya contratado, dijo.

Subrayó que estos enlaces informativos digitales funcionan como parte del financiamiento y de los gastos que tenga el partido, candidato o aspirante, por lo que sus acumulados pueden inflar los costos de campaña y por ende echar abajo un probable triunfo.

Y es que a pesar de que varios aspirantes a candidatos a presidentes municipales en los tuxtlas, ya han trasgredido la ley al promocionarse con partidos ligando su imagen, el OPLE no ha recibido denuncias por actos anticipados de campaña.

En el caso de este proceso, la comisión de quejas que preside Julia Hernández no tiene ninguna denuncia que exhiba a actores con pronunciamientos anticipados.

“No tenemos conocimiento de algún tipo de evento, si hubiera alguna manifestación en algún tipo de evento o algo similar, alguna expresión o algún posicionamiento respecto a alguna persona, o para apoyar a alguna figura serían expresiones que tendrían que valorarse y acreditarse su realización para que cualquier persona que pensara que representa un acto anticipado de campaña presentara una denuncia ante la secretaría ejecutiva”.

Subrayó que el OPLE mediante la comisión de quejas da seguimiento a las denuncias que se presenten por actos anticipados de campaña, por uso de recursos públicos y algunas conductas que tengan que ver con el desarrollo de las campañas.

Sin embargo aseguró que es necesaria la presentación de denuncia, que será investigada por el organismo y puesto en expediente, para después remitirlo al tribunal electoral de Veracruz, quien sanciona o libera.