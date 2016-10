Balance positivo, Sindicato – Ayuntamiento: Celso Chíguil

Se rescatan logros alcanzados; se cumplen condiciones generales de trabajo

Beneficios para 147 empleados; 10 están próximos a su jubilación

Juan Carlos Absalón / San Andrés Tuxtla, Ver.—Para el licenciado Celso Chíguil Pucheta, Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales al servicio del Municipio de San Andrés Tuxtla, adherido a la Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz (Fatev), y a nivel nacional, adherido a la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), representada por la licenciada María de Jesús Rodríguez Vásquez, líder nacional y secretaria general de la Fatev, el balance ha sido bastante bueno, en las relaciones obrero – patronales con quien preside el municipio, el ingeniero Manuel Rosendo Pelayo.

El trabajo del servidor público ha llevado a buen puerto al gremio de empleados municipales sindicalizados y meritorios, pues se ha respondido con trabajo al ayuntamiento, pero sobretodo con un mucha responsabilidad, lo que genera la armonía y la empatía en el sector laboral.

—“Haciendo un balance de las relaciones laborales que tiene usted con esta administración que preside el ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, ¿Qué beneficios, qué logros se han obtenido y qué más espera usted de la actual administración municipal?

“Hasta el momento se han obtenido grandes logros, en donde los compañeros han visto reflejadas, durante esta administración, las cosas que se han hecho…

“De antemano te digo que, esta tradición de festejar el DÍA DEL EMPLEADO, había terminado; ya tenía muchos años que no se había celebrado; con el Comité a cargo de tu servidor, iniciamos nuevamente estas tradiciones, donde podemos interactuar, donde podemos convivir empleados con sus familiares o empleados sindicalizados con empleados eventuales; esto nos lleva a una armonía, a una buena relación, en hacer un poco más…

“Y por ese lado, el H. Ayuntamiento no se ha opuesto a lo pactado, creo que siempre nos ha dado buenas respuestas; esperamos mucho más de esta administración, con esta administración hemos logrado bases, que en otras administraciones anteriores no se habían logrado…

“Hemos logrado algunos festejos, en donde ha contribuido mucho el H. Ayuntamiento y bueno, hasta el momento hemos logrado cosas, que esperemos que al cierre de esta administración podamos lograr mucho más”.

Conforme a la respuesta, se observa un balance positivo; sin embargo percibimos que aún hay muchas necesidades; siempre el líder sindical es la bandera, es la esperanza de los trabajadores, es el emblema, es un escudo, pero a la vez, parte de la interlocución entre funcionarios para lograr beneficios al gremio que representa.

—¿Qué más espera el sindicato del Ayuntamiento local?

“De primera instancia puedo decir que el Secretario General así como el Comité, es una figura representativa, en donde no nada más es el intermediario, entre la base laboral y el empleado, también tenemos a veces funciones morales…

“Tenemos que escuchar el problema que traen, ya sean económicos, familiares, y demás no incluyendo lo laboral que esos se generan de por sí solas…

“Entonces tratamos de buscar la mejor manera de alentar a los compañeros en los problemas que se les presentan en la vida diaria y de esta forma, también en lo laboral, tratamos de ajustarnos, siendo justos con el Ayuntamiento…

“Las necesidades por las que está atravesando el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, están pasando por una crisis económica muy pesada, el Sindicato lo entiende, pero también es necesario recordar cosas al patrón, porque hay cosas que no se pueden omitir, cosas que se le dar cumplimiento, cosas que no podemos dejar de percibir…

“Pues no los exigen nuestros propios compañeros y por ende está contemplado en las leyes que rigen las relaciones sindicales…

“Podemos estar hablando de los pagos puntuales, de las prestaciones, y sobre todo se viene el fin de año y debe estar ahí presentes los aguinaldos…

“Afortunadamente, te puedo decir que hasta el día de hoy, la relación que ha tenido el Sindicato con el H. Ayuntamiento no lo ha dejado mal parado, los pagos siempre ha estado puntuales, no pasa del día en que deben ser pagadas las quincenas, tampoco ha pasado después como lo marca la Ley, las participaciones anuales como los sindicatos y todas las prestaciones que tenemos adicionales a ello, siempre han estado pagando en tiempo y forma…

“Hasta este momento, hasta este día no hemos tenido que realizar ningún diálogo más fuerte, no hemos tenido que llamar a nuestro líder estatal y no hemos tenido que realizar algún pago, donde tengamos que enfrentarnos con el Ayuntamiento…

“Al día de hoy, le agradecemos esa parte al Ayuntamiento, por eso les digo que actuamos de manera justa en lo que se pueda, y en lo que seguimos trabajando y nuestra respuesta, esperemos que sigan nuestras relaciones así hasta el término de esta administración”.

—¿Licenciado Celso, al frente de cuánta gente está usted? Consideramos que tiene usted una responsabilidad muy grande al frente de del sindicato:

“Actualmente, somos cerca de 147 empleados entre sindicalizados y eventuales permanentes que comúnmente le llamaos nosotros de manera interna, meritorios, con eso estamos trabajando, cada uno de ellos tiene necesidades, nunca van a faltar las necesidades, nunca podemos decir que estamos completos, pero también debemos ajustarnos a nuestro desarrollo, donde nos quiten, donde nos mandan”.

—Vemos gente bastante adulta que creemos ya están próximos también a retirarse, vemos a gente que ha servido por muchos años aquí, me imagino que a lo mejor le toca a usted darle la despedida a alguien en el terreno laboral.

“De hecho ya tenemos en puerta diez jubilaciones, en el mes de noviembre ya nos estarán indicando si ya se pueden dar de baja dentro del padrón… De esos que se van tendríamos el reemplazo de diez compañeros eventuales permanentes, en donde se daría la oportunidad dentro de una convocatoria en asamblea general donde se pudiera dar la oportunidad de ser cubiertos por ellos mismos”.

Finalmente el funcionario público nos comentó:

“Nada más que agradecer como siempre la disposición por parte de ustedes, los medios de comunicación, la PRENSA; al final ustedes son quienes hacen posible que las actividades que se realicen sean conocidas por la gente, principalmente recordarles a nuestros compañeros que por medio de su mensaje escrito seguimos estando presentes…

“Seguimos haciendo las cosas de la manera justa, en la manera que nosotros podemos, en la capacidad que nosotros podemos hacer algo como Secretario General, como siempre invitándolos a través de ustedes (los medios de comunicación), que nos debemos a esa parte, que siempre somos servidores públicos, debemos brindarle un mejor servicio, a la gente darles nuestra mejor cara, nuestro mejor trato… Independientemente del trabajo que desempeñemos, tenemos la obligación de darle a la gente nuestro mejor sonrisa”.