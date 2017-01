Califica Prensa de EU de severas las acciones migratorias de Trump

Las acciones en el frente migratorio anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, harán poco para detener los flujos por la frontera sur, que se convertirá en una costosa fortaleza con un “abominable” muro cuyo costo no tiene por qué ser absorbido por México estimó hoy la prensa estadunidense.

La mayoría de los principales diarios del país coincidieron en señalar que las “draconianas” medidas anunciadas por el mandatario como parte de lo que caracterizó como una “reforma migratoria” no responden a la realidad en el frente migratorio, con el más bajo nivel de detenciones en la frontera en décadas.

Destacaron la falta de claridad ofrecida por Trump sobre el financiamiento del muro, que podría costar hasta 38 mil millones de dólares de acuerdo con algunas estimaciones, y algunos como Los Ángeles Times cuestionaron su insistencia de que México absorba esa factura.

“Tratar de facturar a México por el proyecto será un ejercicio de futilidad o inhumanidad”, señaló el rotativo angelino en un editorial, advirtiendo que medidas como grabar las remesas que envían a sus familias en México los migrantes que viven en Estados Unidos, serían contraproducentes y nocivas.

“El impuesto tendría que ser oneroso para elevar en cualquier lugar cerca de la cantidad de dinero que se necesitaría para construir el muro, lo que significa que las remesas probablemente serían enviadas por medios clandestinos”, advirtió.

The Washington Post señaló que con sus anuncios el martes, en lo que calificó como “teatro”, el mandatario satanizó a los inmigrantes que viven en el país, politizando el tema de seguridad, pese a su promesa de no hacerlo.

“El presidente Trump fue demasiado lejos al presentar a los inmigrantes indocumentados como peligrosos depredadores, sin distinguir entre los relativamente pocos que han cometido serios crímenes y la vasta mayoría de los estimados 11 millones que tiene vidas pacíficas y productivas”, indicó en su editorial principal.

El Post hizo notar los flujos migratorios ilegales a través de la frontera sur se han colocado en niveles más bajos en 40 años, a partir de las detenciones realizadas y recordó que bajo la presidencia de Donald Trump la cifra de agentes de la Patrulla Fronteriza fue duplicada.

Bajo una de las dos acciones ejecutivas firmadas el martes, Trump ordenó la contratación adicional de cinco mil agentes fronterizos.

Por su parte, The New York Times consideró que estas cifras son evidencia de que “cómo suele ser el caso, con el señor Trump los hechos no están de su lado”.

El diario reveló que entre 1983 y el 2016 el promedio de personas detenidas en la frontera sur fue de 1.2 millones, cifra el año pasado se colocó en 415 mil, la mayoría de estas inmigrantes provenientes de Centroamérica, huyendo de la violencia que plaga sus países.

El Times anticipó igualmente que la orden de Trump de cortar fondos federales para las ciudades con políticas que protegen a inmigrantes indocumentados de la amenaza de deportación, abrirá un frente de batalla legal ante las demandas que las ciudades presentarán para retener estos fondos.

“Es probable que su desafió sea puesto a prueba con los renovados llamados para convertir a los policías locales en agentes migratorios. El coraje de los líderes locales quizá ayude a obstaculizar la equivocada aproximación del señor Trump”, indicó.

El diario conservador The Washington Times sugirió que las medidas reivindicaron el coraje que Trump mostró con sus promesas de campaña, cuando fue blanco de mofa e incredulidad.

“Donald Trump fue ridiculizado en la pasada campaña como un novato político que prometió cosas que no podrían hacerse. Algunos de esas listas personas quizá estén contentas ahora de que no hicieron ninguna apuesta”, precisó.