CAMINEMOS lleva #remedios a quienes más lo necesitan: Córdoba Fermán

De Octubre a la fecha, llevan 180 ultrasonidos

Juan Carlos Absalón | San Andrés Tuxtlz, Ver.—La Asociación Civil CAMINEMOS, que preside el dinámico joven licenciado Luis Miguel Córdoba Fermán, sigue llevando #REMEDIOS a los que menos tienen, llevando apoyos a las familias vulnerables y a quienes acuden a ellos para solicitar algún estudio clínico, médico o gestionar algún otro apoyo.

Conocemos muy de cerca el trabajo que viene realizando, y no precisamente por campañas o precampañas políticos, ¡NO!… Viene realizando un trabajo permanente que le caracteriza y que ahora llama la atención por su dinámica de trabajo, un trabajo comprometido, al mismo tiempo responsable, con el sello altruista.

En las intensas campañas realizadas ha llevado paquetes de útiles escolares, calzado, ropa para invierno, cobertores, algunos implementos para discapacitados como sillas de ruedas, bastones, muletas; despensas, y uniformes deportivos y balones.

Asistencia social como cortes de pelo gratis, y otros talleres impartidos para aprender algún oficio que reditúe en la economía de los hogares.

El compromiso con su equipo de colaboradores ha subido al nivel de gestionar entre médicos especialistas, entre los que figuran químicos laboratoristas, odontólogos, oftalmólogos, ultrasonografistas, radiólogos, y ahora en medicina preventiva, una serie de estudios a muy bajo costo para personas que realmente necesitan de estos estudios y que por su condición de pobreza no pueden pagarlos y Luis Miguel Córdoba los ha conseguido a precios muy accesibles, donde aclaró, “no lucro ni pretendo hacerlo, pues estamos trabajando y dejando todo en beneficio de quienes así lo necesitan”.

En breve entrevista nos comenta; “Ahorita lo que estamos haciendo y quiero saludar a toda la ciudadanía, a nuestros amigos seguidores de Facebook, quienes también han conocido y se están sumando a esta gran labor…

“CAMINEMOS es una labor incansable en la cual está llevando #remedios, ¿por qué está llevando remedios?… —Porque muchas veces no tenemos todo a la mano pero sí, la gene necesidad hoy en día tener la sagacidad de hacer algo importante, sobre todo no mentir, no engañar, que la gente debe tener la confiabilidad, y nosotros tenemos ese gran parecer que con los #remedios podemos alcanzar grandes cosas…

“Ustedes saben muy bien, el sumar las acciones de la gente, que la Sociedad se de cuenta que juntos podemos hacer algo mejor, en CAMINEMOS, llevando #remedios para ellos”.

Se vive una crisis social, una crisis económica; estamos cerrando un año muy difícil, muy complicado, y esto repercute precisamente en las clases muy vulnerables…

“¡Sí, así, mira!… Para ello, nosotros en CAMINEMOS, sabemos que tenemos la parte de gestión médica; ahorita estamos ayudando a la gente con ultrasonidos, análisis clínicos… Ahorita se suma la cuestión de odontológica donde solamente con 120 pesos puedes hacerte una limpieza, una extracción de muelas, o como le llamen ellos, verdad…

“Tenemos también que ahorita vamos a dar a conocer que un doctor se suma y tenemos a un cardiólogo que nos va a dar los estudios en 150 pesos, en lugar de que te cuesten 450 pesos; estamos hablando de que si se gastaban en un día al ir al doctor en gastar en medicamentos, en salir a gastar en alguna cuestión de tipo médica, se gastaban mil…

“Ahora lo que estamos haciendo en comunidades, porque sabemos que muchas veces no tenemos para lo que es el pasaje, y si sabemos que movernos, pues tenemos lo que es el costo de lo que vamos a ir hacer, más lo que hay que comer, refresco, el jamón, muchas veces la torta y súmale que hoy, únicamente con caminemos toda la parte que estamos realizando estamos llevando ese #remedio, ese remedio que yo creo que la gente clama para que pueda llegar a sus comunidades…

“Porque sabemos que hay amigos que están caminando, quie están haciendo sui actividad como gobernantes, pero muchas veces se necesita más, y eso siempre lo hemos respetado, la parte gubermantal, la parte de amigos que son fundamentales”.

—“Luis Miguel, las personas interesadas, las personas que sufren de algún problema de salud?…

“Les podemos dar el número, es el teléfono celular 294 137 4000 de un servidor; a través de las redes sociales estamos trabajándole mucho; ya tenemos un lugar que es el Callejón Juan Jacobo Torres, en el barrio aquí de Pueblo Nuevo, por donde está una panadería…

“Ahí tenemos alimento básico gratuito, tenemos otras actividades donde les estamos atendiendo; actualmente hemos realizado 180 ultrasonidos, solamente desde octubre hasta hoy son 180 ultrasonidos”.