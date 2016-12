Catemaco no ha recibido recursos del Fonden

A pesar de declaratoria de emergencia, Catemaco no ha recibido recursos de la Federación

Por la emergencia ocurrida en los meses septiembre y octubre

Luis Manuel Toto Pólito / Catemaco, Ver.—A pesar que Catemaco ingresó a la DECLARATORIA DE EMERGENCIA, por las fuertes lluvias y desastres ocurridos en los meses septiembre y octubre, este no ha recibido centavo alguno de la Federación o del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), señaló el alcalde, licenciado Jorge Alberto González Azamar.

Alrededor de 150 kilómetros de vías de comunicación estatales han sido recompuestos por este gobierno local y no por el gobierno federal.

Son los tramos Ahuatepec – San Juan Seco de Valencia, Zapoapan de Cabañas – La Providencia; Águila – Dos Arroyos; La Victoria – Bajos de Mimiahua; Dos Amates – Perla de San Martín; camino Coyame – San Rafael; Coyame – López Mateos – Península de Moreno; Tebanca – Miguel Hidalgo y, Tebanca – Benito Juárez.

“No hemos recibido un solo centavo de la federación (…) ojalá el recurso lo entregaran después, no importa que no sea en mi administración pero todavía no llega”, comentó la autoridad.

Citó el caso del camino La Palma – Barra de Sontecomapan, que fue declarado zona de desastre desde el 2010, y tras esto, el Estado entregó el 50% del recurso de obra a una empresa y nunca se concluyó.

Es un verdadero desastre la aplicación de estos recursos del Fonden, nunca llegan, se quedan en el camino, o no los aplican, criticó la autoridad.

Y es que abundó que colchonetas, sarapes o despensas no satisfacen a la población, cuando el daño es total sobre todo en las vías de comunicación rurales.

“Creemos que la pesadilla ya pasó, creemos que tenemos que ayudar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a exigirle a la Federación cumpla con su obligación de darnos lo que nos corresponde, ya que no estamos pidiendo limosnas”; Cerró.