Celebramos el 86 Aniversario

Juan Carlos Absalón / San Andrés Tuxtla, Ver.

Gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros suscriptores, a los actores políticos, a los servidores públicos… Gracias a nuestros colaboradores, a todos ellos reporteros, fotógrafos, columnistas, periodistas, prensistas, capturistas, redactores, repartidores, voceros. A todos muchas gracias por su colaboración y aportación.

A todos, y a quienes en cada noche en redacción, van dejando parte de su vida, para mantener vivo este medio impreso; de los más antiguos, en su tercera época, ahora en manos de la señora Eisalda Hernández Pérez, con el auxilio del doctor Roberto Francisco Enríquez Hernández.

Han sido muchas noches, casi seis mil noches en lo que corresponde a un servidor en este medio al que ayudamos a rescatar hace 16 años, narrando el acontecer histórico de la evolución social, política y económica.

Hay que citarlo, hay cambios muy drásticos; nuestra actividad que iniciáramos cubriendo la nota roja, allá en los inicios de los 80’s a bordo de las patrullas en la capital del estado, dista mucho de lo que hoy vivimos.

Vivimos en un clima de total inseguridad, de extrema violencia y de falta de credibilidad en las instituciones; la vocación de servicio está siendo sepultada por la ambición del poder por el poder, saqueando los recursos como lo que vive la entidad veracruzana hoy día, siendo la noticia de gran relevancia por las complicidades, burlas, falta de aplicación de las leyes, que repercute en las clases vulnerables.

La falta de empleos, la falta de pagos a constructoras, la falta del efectivo provoca ya el caos en una etapa que cada día se torna más gris, más triste, porque están en puerta las fechas decembrinas, está en puerta el fin de año.

El daño es colateral y se ha visto reflejado en todos los sectores a partir del inicio del penúltimo mes del 2016.

Hemos sobrevivido a muchas crisis; y esperamos continuar venciendo los retos que están ya enfrente de nosotros.

Vivimos luchando, para mantener vivo un medio impreso, para cuidar de la salud de nuestros seres queridos que en lo particular es mi motor a cada instante, y donde en muchas de las repetidas ocasiones la falta de suma de voluntades y la apatía, podría restarnos el continuar en la batalla, pero encontramos el ejemplo de los viejos, “Lucha por lo que creas, que cuando yo no estés ahí, entonces se darán cuenta de lo grande que has sido”.

¡Salud! Dios les bendiga.