Chagas, enfermedades olvidadas por médicos: Jurisdicción 10

LUIS MANUEL TOTO PÓLITO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

En México se estima que 1.1 millones de personas se encuentran infectadas por el poco conocido mal de Chagas, esto de acuerdo a las cifras oficiales y retomadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su importancia radica en su elevada prevalencia, su incurabilidad, las grandes pérdidas económicas por incapacidad laboral, y la muerte repentina de personas aparentemente sanas. Se contempla dentro de la lista de las principales “enfermedades desatendidas”.

De acuerdo a datos de Francisco Alberto Fermán Cruz, sub jefe de la jurisdicción sanitaria 10, La transmisión se realiza por talaje o mejor conocida como chinche, que deja en el cuerpo humano a parásitos que llegan a vivir hasta 30 años, provocando diversos síntomas y el más grave: la hinchazón del corazón que puede provocar la muerte.

Y aunque no existen cifras concretas en esta región, la Jurisdicción Sanitaria reporta que los casos han sido extraídos en localidades de Santiago Tuxtla, de Ángel R. Cabada, de Hueyapan de Ocampo y de San juan Evangelista.

El animal transmisor es color oscuro con manchas naranjas y puede llegar a alojarse en las camas, o roperos, casas de madera, en la tierra o pisos de tierra.

Fermán Cruz aseveró que esta enfermedad evoluciona por muchos años al alojarse en el cuerpo, se conocen tres fases: la aguda, la determinada y la crónica.

Esta última es cuando existe una complicación, ya que este parásito se aloja en las capas del corazón y provoca inflamación en estas zonas, causando una endocarditis y como consecuencia una insuficiencia cardiaca, que es sobre llevada hasta que causa la muerte del paciente.

“Como el médico no reporta hay mucho silencio en un momento para esa enfermedad, sin embargo nosotros conociendo los efectos epidemiológicos si damos búsqueda a estos casos”, dijo.

La enfermedad se considera, de manera histórica, un severo problema de salud en áreas rurales de México, América Central y Sudamérica, con manifestaciones clínicas y características epidemiológicas variables.