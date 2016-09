Claudia Acompa dona equipo de banda de guerra a escuela Técnica 80

Alumnos y madres de familia agradecieron a la alcaldesa por el apoyo recibido

Comunicado de DCS

Santiago Tuxtla Ver.

La secundaria Técnica Industrial número 80 de Santiago Tuxtla, recibió de manos de la Alcaldesa Claudia Guadalupe Acompa Islas, equipo para una banda de guerra, consistente en tambores y cornetas, esto luego de que algunas madres de familia y maestras realizaran la petición directamente a la Presidenta Municipal.

“Quiero darles las gracias por este recibimiento, la verdad no me lo esperaba, muchas gracias por recibirnos así, quiero decirles que hace unos días la señora Libertad Ortiz, aquí presente, me escribió un mensaje solicitándome los tambores y las cornetas, para mí es muy importante el que las escuelas y ustedes jóvenes cuenten con todo lo necesario para su desarrollo.

Los maestros y papás, sabemos la importancia que tiene el que ustedes estudien y se preparen, están muy jóvenes y tal vez lo vean como una obligación, sin embargo al ir creciendo se van a ir dando cuenta la importancia que tiene el prepararnos, hay muchos obstáculos en su vida, pero si les voy a pedir a ustedes que son jóvenes y tienen un futuro por delante, que se planteen metas y así van a saber a dónde quieren llegar, es por eso que cuentan con todo mi apoyo para sus actividades y su desarrollo”, manifestó la Alcaldesa Claudia Acompa Islas.

Los alumnos por su parte agradecieron a la Presidenta Municipal este apoyo, en el marco de los festejos patrios, por lo que aseguraron serán un gran aliciente para ellos y aprovecharon el momento para tomarse fotos con la Presidenta municipal, todos y cada uno de los grupos de esta institución.

De igual manera la Alcaldesa participó con ellos en un convivio que prepararon con antojitos regionales, en agradecimiento a los apoyos recibidos.

La Profesora Candelaria Xolot Verdejo, Directora del plantel educativo, agradeció profundamente a la Presidenta Municipal y aseguró este tipo de acciones dan muestras del nivel de compromiso que se tiene con la educación y el desarrollo de los estudiantes.

Finalmente alumnos y maestros, así como padres de familia aprovecharon la ocasión para tomarse fotos del recuerdo con la presidenta municipal, con detalles y aditamentos propios del mes patrio.