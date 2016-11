Col_ Epidosio Por: Dennis Villarruel Zamudio

Reconocimiento de la Delegada estatal de la Cruz Roja a Óscar Candelario

Así en amable y dilecto lector, en días pasados en que la señora María de los Ángeles Villa Rodríguez, Delegada estatal de la Cruz Roja de Veracruz vino atestiguar la solemne ceremonia de graduación de los alumnos que cursaron la segunda generación de Técnicos en Urgencias Médicas de la región cañera y los Tuxtlas, además de observar satisfactoriamente los trascendentes avances que la Delegación regional Cruz Roja con sede en Lerdo de Tejada y que como ejemplo basta mencionar, el aula amueblada, equipada, climatizada de la escuela de Técnicos en Urgencias Médicas, más las adquisición con recursos propios de una camionetas 4×4 doble cabina destinada a auxiliar en infortunios a la sociedad de esta zona, sumando a esto la integración a la sede, el funcional laboratorio de análisis clínicos con equipo de punta, las necesarias “Quijadas de la Vida” que sirven para rescatar luego de un accidente automovilístico a las personas que quedan prensadas entre los fierros retorcidos y otros significativos avances más que durante la gestión que como presidente de la mencionada delegación ha venido realizando el licenciado Oscar Omar Candelario Martínez, al entrevistarla en exclusiva para este prestigioso medio de información y preguntarle qué opinión tiene de su dependencia en Lerdo, ella espontáneamente y convincente me refirió “Oscar Candelario es una persona muy dedicada a lo que está haciendo y quiero que la gente sepa que nosotros los funcionarios (de la Cruz Roja) somos voluntarios que no percibimos ningún peso, el presidente de la delegación, Oscar no tiene ninguna remuneración, no obtiene absolutamente nada, dedica su tiempo y su esfuerzo en forma altruista, nosotros desinteresadamente muchas veces le invertimos a estas acciones de nuestros propios recursos para sacar adelante a la Cruz Roja, él está haciendo muy buen papel, excelente y le pido a toda la sociedad de esta región que lo apoyen” Los que tenemos el privilegio y el gusto de conocer y contar con la leal y sincera amistad de Oscar, sabemos, nos consta que es un joven profesionista con gran intelecto, con visión de transformación y progreso y de que es un hombre que se entrega con extraordinaria responsabilidad en sus encomiendas que demandan de él, su potencial vocación de servicio. Estas fueron las opiniones espontaneas que hizo a quien esto escribe la Sra. María de los Ángeles Villa Rodríguez, Delegada Estatal de la Cruz Roja.