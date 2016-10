Col_ EPISODIO Por Dennis Villarruel Zamudio

Chedraui lista en 7 meses

550 obras en menos de 3 años.

Conclusión de construcción del Palacio de Justicia.

MRP da cátedras de vocación de servicio

El presidente municipal de San Andrés Tuxtla, ingeniero Manuel Rosendo Pelayo ha sabido con mucha sapiencia y gran visión de innovación dirigir con rumbo el genuino progreso a su amado pueblo y municipio. En menos de 3 años de su fecunda y atinada administración pública ha logrado realizar 550 obras públicas en todo lo largo y ancho del gran territorio municipal, algo totalmente inédito en la historia de este lugar y de toda la zona sur de Veracruz, beneficiando aún sin número de coterráneos que hoy en día aplauden el haberlo elegido como su alcalde al ver la tangible, trascendente y positiva transformación de su territorio municipal.

Su gente, ahora que son testigos de lo que el liderazgo de Manuel Rosendo es capaz de realizar en favor de ellos, como ahora, el haber colocado junto con los representantes del grupo Chedraui la primera piedra de lo que en los próximos 7 meses será la construcción y la conclusión de la primera tienda o almacén “Chedraui” que podría clasificarse en A B o C D, es decir una tienda grande que traerá consigo independientemente de por lo menos 200 empleos con una total seguridad social (IMSS, INFONAVIT y demás prestaciones de ley) mucho ahorro a la economía familiar, una nueva y estratégica vialidad, una buena semaforización ya que estará en frente del ADO sobre el bulevar 5 de febrero muy cerca también a la terminal de autobuses de pasajeros de segunda clase y con todo esto y una vez concretado este ambicioso proyecto una gran derrama económica para dicho municipio y para toda la región tuxtleca.

Al hacer uso del micrófono, antes del acto de colocación de la primera piedra, la primera autoridad con tono muy convincente exclamó “Hoy es un día importante para el desarrollo de San Andrés Tuxtla porque este proyecto marca un positivo proceso y progreso comercial de nuestra gente y a la vez es un gran reflejo de que las cosas van bien en San Andrés, porque para realizar esta empresa preliminarmente se hicieron estudios socioeconómicos, de mercado y los resultados afortunadamente son favorables para la instalación próxima de lo que será la tienda Chedraui y de que las cosas van bien en este municipio”. Luego de haberse concluido el acto protocolario, el munícipe saludó a todas las personalidades y demás ciudadanos presentes, haciendo un cordial y especial saludo a todos los representantes de los diversos medios de comunicación social a quiénes reconoció como parte importante en logros como el que acababa de suscitarse ya que al informaron a la opinión pública y hacerlo con objetividad esto nos da certidumbre y unidad para lograr cada vez más avances y por ende mayor progreso para todos. En este mismo sentido el alcalde fue muy reiterativo al decirnos que con el concurso de todos San Andrés será un mejor municipio y pueblo, y así mismo asumió caballerosamente su gran responsabilidad como gobernante en esta clara y sincera convocatoria a la UNIDAD, dijo que junto con sus compañeros ediles y pese a que ese ayuntamiento democráticamente está integrado por concejales de distintos partidos políticos, hay UNIDAD y la buena voluntad de construir un progresista San Andrés Tuxtla. De igual forma y muy entusiasmado Rosendo Pelayo indicó que en breve tiempo, por fin, esta cabecera municipal estrenará las nuevas y funcionales instalaciones de las dependencias judiciales del estado, lo que significa más y mejor progreso para los sanandrescanos y todos los habitantes de este distrito judicial.

Durante este trascendente evento el presidente municipal Manuel Rosendo estuvo presente con el ingeniero Pedro García Quiroz, gerente del grupo Chedraui; Andrés Martínez Beauregard, coordinador de gestiones; Adriana Octaviano Zamora, gerente de gestión y vialidad; la síndica Alicia Zapata Escorcia; los regidores Miriam Solano Artigas y Juan Carlos Perrotín; el secretario del ayuntamiento, Roberto Virgen Riveroll, entre otras personalidades más que ahí se encontraban. Ahí de nueva cuenta vi, observé, oí y escuché atentamente como el ingeniero Manuel Rosendo Pelayo daba una cátedra más de su extraordinaria vocación de servicio, una cátedra más de su amor, pasión y de vocación por San Andrés Tuxtla, una cátedra más de su oficio político de altura al servicio de su pueblo, una cátedra más de cómo realmente se está acercando a la gente y una catedra más de como con respeto y educación, ignora con decencia a los malos y perversos detractores y agoreros del infortunio que ante el extenuante trabajo y esfuerzo a favor de sus paisanos cristaliza el primer mandatario municipal haciendo sucumbir así esas mentes y lenguas maquiavélicas de café que no aportan nada bueno para el progreso del pueblo y desde la Mesa de su café siempre ociosos aprovechan su inútil tiempo para vertir su verborrea o verbosidad venenosa que para desgracia de ellos y para la buena ventura popular no significan más que asco social. Mis sinceras, emotivas y efusivas felicitaciones al Gran Alcalde de San Andrés, ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, quién desde que inició su carrera política y me consta, ha ayudado sin distinción alguna a sus semejantes y ahora como presidente municipal de tan importante cabecera distrital y local está demostrando a tirios y troyanos que encabeza un gobierno municipal que ha sabido sacudirse por completo el letargo para dar paso a la hiperactividad con dirección exacta hacia el bienestar y progreso de su gente a Manuel Rosendo reconociendo con franca objetividad su enorme trabajo por su terrunio, ha demostrado a todos que es un alcalde excepcional, nadie puede decir lo contrario ¡honor a quien honor merece!