Col_ Lo que se ve. Hugo Tepach Pérez.

Choferes solicitan semáforos.

Julio Malpica Luna, espera decisiones.

Rigoberto Gómez Torres activo en DIF

Conductores de autos, camiones y taxistas piden a las autoridades competentes la instalación de semáforos en la esquina de casa de cultura porque es mucha la afluencia de carros donde todos quieren pasar al mismo tiempo, ya ha habido encontronazo es por la falta de señalamientos y con la puesta de semáforos cambiaría esta situación Vial, expresaron los quejosos, queremos que haya respeto para evitar accidentes en esta zona muy transitada a diario, esperamos nos atiendan nuestras peticiones declaro el señor Felipe Moreno.

Yo espero decisiones de mi partido, si tengo su apoyo desde ese momento trabajaré, antes no, porque no hay solución a los avances de ser candidato a la presidencia, me han estado visitando muchas personas y sólo les manifiesto las gracias por sus deseos de que yo participe, sólo falta las decisiones de allá arriba por lo que seguiré esperando respuestas, El doctor Julio Malpica Luna se encuentra tranquilo esperando las decisiones del partido al cual pertenece.

Un joven responsable de su trabajo y que a diario se le ve trabajando y dando instrucciones para que todo vaya de acuerdo como Como se requiere en una institución como el DIF municipal, Rigoberto Gómez Torres lleva tres años en este organismo asistencial y ha establecido normas de calidad para quienes acuden a su módulo de atención y darle los medicamentos que requieren los enfermos, Petrita Pelayo le ha dado la confianza a Rigo para que siga trabajando de acuerdo a las normas que se lleva en esta institución municipal.